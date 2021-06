Chlupaté pupíky v latexu jsou jak zjevení. Italští Maneskin bojují za jinou unisexovou módu

Křišťálový mikrofon mezinárodní hudební soutěže Eurovize letos vyhrála podivuhodná čtveřice vlasatých polonahých muzikantů. Italská glamrocková skupina Maneskin získala hlasy fanoušků zřejmě nejen díky písni Zitti e Buoni (v překladu Tiší a hodní), ale zabodovala i svými svéráznými komplety v barvě burgundského vína.

Metalické overaly stažené zlatým šněrováním a poseté kovovými cvoky připomněly módu 70. let a na chvíli vzkřísily všechny interprety té doby, pro které bylo oblečení stejně důležité jako hudba. Snad vám Maneskin připomnělo skupinu Abba, Led Zeppelin nebo Fleetwood Mac. Lídr skupiny, jež před lety začínala hrát na ulicích Říma, vystoupil v lacláčích, zatímco basistka oblékla pod overal hedvábnou košili s nabíranými rukávy a dlouhými manžetami. Bubeníkova povlávající hříva zakrývala jinak výstřední vestičkový komplet a kytarista ozdobil svou holou hruď stejně ladícím sáčkem.



Mezi současnými interprety působí chlupaté pupíky v latexu jako zjevení. Zatímco výrazné hudební hvězdy jako Billie Eilish a Justin Bieber jsou zababušení v bezpohlavních vytahaných teplákovkách, italští Maneskin vzali unisexovou módu z jiného konce. Proti předsudkům a stereotypu bojují třpytkami, podpatky a výraznými očními linkami pro všechny, ať jste holka, nebo kluk. Tento módní odvaz ladí nejen se stylisty, ale i s italským módním domem Etro.



Rodinou řízená značka je sice pověstná látkami s divokými květinovými vzory, výbuchem barev, kaleidoskopickými výšivkami, ale jejich kolekce jsou stále určené spíše pro kovboje poklidně brázdícího americkou divočinou na hřbetu koně než pro neostříhaného kytaristu šňupajícího kokain. Veronica Etro, kreativní designérka domu, sama připouští, že navrhování pro skupinu, která chce být při svých vystoupeních spíše polonahá než oblečená, pro ni osobně znamenalo vykročení z komfortní zóny. Zaujmout se jí ovšem daří.



Dům Etro je totiž podepsaný i pod kostýmy, jež si Maneskin vzali na hudební festival Sanremo. Ten se konal letos v březnu a právě tato akce vyslala skupinu na Eurovizi. Čtveřice, která se na počest předků své baskytaristky pojmenovala dánským slovem pro měsíční svit, tehdy vystoupila v identických overalech tělové barvy. Transparentní látku zdobila jen stříbřitá výšivka, jež hudebníkům zakrývala prsa, boky a vinula se po nohavicích do zvonu.

Možná se ptáte a co teď? Jak daleko to může dojít? Budou všichni chtít chodit holohrudí? Bojíte se, že už v háemku žádné jiné kalhoty něž do zvonu neseženete? Vývoj dalších módních trendů už je jen v rukách fanoušků kapely Maneskin. Podaří se skupině díky nabyté popularitě vzkřísit glam rock? Čekají nás časy třpytivého kýče?



Covidový půst těmto tendencí nahrává. Navíc o hudební kvality tu zase až tak nejde. Vždyť efektní obal dokáže zafungovat lépe než chytlavý refrén. Pokud neholdujete zapínání se do kožených overalů, možná návrat glam rocku nepropásnete s dlouhými vlasy. Tedy pokud jste je po lockdownu nestihli ještě shodit.