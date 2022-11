Sukně z ovčí kůže zakrývá jen to nejnutnější. O co vlastně šlo značce Diesel?

Na přehlídce v Miláně byl tento kousek, za něhož si značka účtuje v přepočtu 22 tisíc korun, k vidění v hnědé, rudé, růžové i šedé variantě, nošený jako velmi skromná sukénka, nebo masivní pásek přes barevné punčocháče.

Tvůrcem této sukně / tohoto pásku je belgický návrhář Glenn Martens, který je kreativní silou domu Diesel od roku 2020. Italskou značku slavnou díky džínům prý dnes 39letý designér miloval už jako kluk a na střední si přivydělával mytím nádobí jen proto, aby si mohl koupit své první kalhoty právě s logem velkého D. To bylo v nultých letech popkulturním symbolem a dnes se Martens snaží značku oprášit od nánosu pavučin a vrátit ji zpátky na výsluní. A zdárně!

Svou estetikou totiž křísí populární trend Y2K, tedy módu ze začátku milénia, kdy byly běžné materiály jako džínovina, zipy a přezky povýšeny na luxusní komponenty. Glenn Martens kromě celodžínových outfitů, minisukní a vysokých kozaček navíc servíruje mladým zákazníkům trend udržitelnosti. Na molo vysílá modelky v dlouhých kabátech sešitých ze starých džínů nebo v sukních sešívaných z nevyužitých triček Diesel.

V jeho diskutované sukénce se už nechala nafotit hollywoodská herečka Nicole Kidmanová, která ve svých 55 letech zřejmě vsadila na mikro minisukně, – a nutno dodat, že jí setsakramentsky sluší. Samotné recenze na takový zavinovací kousek ale zatím nejsou příliš libozvučné. Známá tiktokerka Adrienne Reauová se například nechala slyšet, že jako sukně jde o absolutně nepraktický oděv k nošení na ven.

Navíc byla zklamána jeho zpracováním. Značka Diesel sice uvádí, že sukni vyrábí z ovčí kůže, ale na dotek působí pás spíše gumově. Doplněk také padne jen na velmi úzké boky a prakticky si v něm nelze sednout, neboť se při uvelebení okamžitě vykasá až do pasu. Ups!

Takové dílko tedy za Čekstajl aspiruje na kultovní, leč zcela postradatelné módní doplňky. Vzpomeňme například na švédské dřeváčky Swedish Hasbeens, které byly před pár lety naprostým hitem. Tehdy by to sice přiznala jen málokterá majitelka, ale ať to jsou dřeváky sebevíce krásné, chodit se v nich nedá – leda s obětinou v podobě krvavých odřenin. Podobnou pověst nese i mikro kabelka Mini od populární značky Jacquemus, která by lépe posloužila jako velmi drahá krabička na zásnubní prsten.

Spíše než o praktičnost jde u takových doplňků o upoutání pozornosti a posbírání co nejvíce lajků. A o to ostatně podle všeho šlo i kreativcům značky Diesel.