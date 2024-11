Temný maskot Trumpovy kampaně. Proč je pro Elona Muska móda tak důležitá

Na pódiích měst Butler, Oaks i New York, tam všude třiapadesátiletý Elon Musk euforicky pobíhal, mával, a skákal, aby Američany přesvědčil, že Donald Trump je ten pravý člověk, kterého mají volit do čela Spojených států. Podnikatel si pro tyto příležitosti oblékal většinou černé tričko se sloganem Occupy Mars, které odkazuje na jeho vizi se společností SpaceX.

Kalhoty měl byznysmen jako obvykle proklatě upnuté, na nohách své oblíbené kovbojské boty. Protože šlo o akci, na kterou si většina republikánů vzala oblek, nasadil Musk úzké sako - byť o číslo menší než by skutečně potřeboval. Nepřehlédnutelné byly i jeho doplňky - velká kovová spona na pásku se znakem firmy Tesla nebo na černo přebarvená kšiltovka s Trumpovým heslem Make America Great Again (MAGA), kvůli níž se Musk tituloval jako „Temná MAGA“.

Individualita mimo pravidla

Mohlo by se zdát, že Muskovi - jednomu z nejbohatších lidí - na oblečení až tak nezáleží. Jenomže opak je pravdou! Se jměním, jehož hodnota se odhaduje na více než 250 miliard dolarů, je Musk nejen pohádkově bohatým člověkem, ale také individualitou, jejíž názory na cokoliv zajímají jeho fanoušky i odpůrce. A ve světě, kde se ještě nedávno ti nejbohatší prezentovali oblekem, je Musk jedním z těch, na něhož se společenská pravidla nevztahují.

Trička s vizionářskými hesly a skinny jeans jsou Muskovou nápadnou snahou o mladistvý a inovativní módní postoj. Oblečení je pro něj prostředkem, jak zdůraznit svou neformálnost. A každému, kdo nad tím mávne rukou, citujme slova samotného Elona Muska: „Někdy je to (oblečení) považováno za zbytečné a možná ne tak důležité, ale myslím, že krása je velmi důležitá, stejně jako styl a věci, které hýbou srdcem,“ nechal se před dvěma lety slyšet na Met Gala, jedné z nejvýraznějších módních akcí.

Pozoruhodný je i jeho do očí bijící kontrast s Donaldem Trumpem. Nový americký prezident je totiž známý svou vášní pro formální oblečení. Trumpovu šatníku dominují široké tmavě modré obleky, často doplněné o rudé kravaty, které se díky výrazně dlouhému úvazu již staly jeho charakteristickým znakem. V kombinaci s bílou košilí nakonec tvoří dokonalou trikoloru, která podtrhuje jeho národní hrdost. Trump v typickém převleku mocného politika, uznávaného byznysmena a lídra, si tak nemohl vybrat více rozdílného maskota, než je do černého trička oděný Elon Musk.

Vztah dobrý na terapii

Už jen jejich vztah je tak složitý, že by je odborník musel poslat na terapii. Tak třeba v roce 2016, kdy Donald Trump kandidoval na prezidenta USA poprvé, Musk na jeho adresu prohlásil: „Silně cítím, že není ten pravý.“ Přesto byl později nominován do poradní rady nového prezidenta, kam prý přišel lobbovat za lepší environmentální a imigrační politiku. Když se po pár měsících nechal Trump slyšet, že by USA mohly odstoupit od Pařížské dohody na změně klimatu, Musk z rady rezignoval.

V roce 2022 ovšem majitel sociální sítě nadhodil, že by tehdy již bývalému prezidentovi umožnil návrat na Twitter, z něhož byl Trump kvůli nepokojům v Kapitolu vyloučen. Musk ale také dodal, že by Trump podruhé na prezidenta kandidovat neměl, za což si u Donalda vysloužil přezdívku „kecal“. Důvodem, proč Musk otočil a stal se z něj štědrý sponzor Trumpovy prezidentské kampaně, je zřejmě fakt, že jeho byznysu začaly Donaldovy ekonomické plány nahrávat - třeba zavedením cel na čínské produkty, včetně čínských elektromobilů, což by mohlo posílit postavení elektromobilů Tesla.

Trumpovi se zase Musk hodil během kampaně finanční podporou i aurou člověka bojujícího za svobodu projevu. „Je to výjimečný člověk, supergénius,“ chválil si Trump nedávno Muska. Přesto - soudě dle jejich divoké historie, i rozdílných módních chutí - tohle spojenectví dlouho nevydrží.