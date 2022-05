Rozhalený prezident a pěkný trapas. Na koho cílil předvolební „chlupatý“ boj Macrona?

Čtyřiačtyřicetiletá hlava Francie si také dává záležet na dokonale uvázané kravatě, a když mu krk neobjímá košile s naškrobeným límcem, schovává ho do černého roláku.

Snímek od Macronovy dvorní fotografky Soazig de la Moissoniere proto působí jako chyba v systému. Macron je na fotografii z minulého týdne zachycen s širokým úsměvem a pohodlně se rozvaluje na kožené sedačce. Tehdy ještě v roli prezidentského kandidáta, který neměl nic jisté, odložil své dva mobilní telefony a druhou ruku přátelsky rozpažil v očekávání, kdo si k němu přisedne. Kvůli horkému počasí, které v Marseille panovalo, si navíc prezident sundal kravatu, vyhrnul rukávy a rozepnul košili na velmi odvážnou délku až čtyř knoflíků!

Ležérní póza měla být podle expertů součástí předvolebního boje, v němž chtěl prezidentský kandidát demonstrovat, že kromě pochopení pro problémy starších a bohatých má co nabídnout i mladému elektorátu. Ostatně podobné signály vysílal již minulý měsíc, když se v pozlaceném Elysejském paláci nechal vyfotografovat, jak pracuje ve sportovní mikině a s několikadenním strništěm.

Možná by se ale nedbalá prezidentská rozhalenka na stránky Čekstajlu nedostala, kdyby spolu s ní Macron neodhalil, co pod ní celé roky skrývá. „Bujný chlupatý porost“ či „naježený koberec“, tak častovali prezidentovo obnažené hrudí komentátoři na sociální síti Instagram, kde byla inkriminovaná fotografie zveřejněna. Někteří Macrona srovnávají se Seanem Connerym či Rogerem Federerem, ale hrudi Jamese Bonda i slavného tenisty jsou jen prořídlými trávníčky v porovnání s divokou zahradou Emmanuela Macrona.

My v Česku jsme sice na obnaženost hlavy státu zvyklí, ale je vůbec pro prezidenta vhodné, aby se podobným způsobem odhaloval? A co by na čtyři rozepnuté knoflíky řekl mistr etikety Ladislav Špaček? „Trapas!“ zvolal by nejspíš.

A můžeme předpokládat, že Špaček by Macrona poslal také kompletně oholit, neboť propagátor slušného chování u nás je i autorem knihy Tereza – příběh s prvky etikety. „Sprcha, umýt vlasy, deodorant, oholit nohy a podpaží, lehká vůně,“ chystá se Špačkova hlavní hrdinka na schůzku. „Holíme všechno!!!“ upozorňuje ji na nedostatky v přípravě kamarádka.

Rýpání do mistra etikety stranou – podle Čekstajlu záleží úprava ochlupení jen na osobních preferencích. Ale pokud šlo Macronovi o oslovení mladých, možná mu uniklo, že v módním průmyslu vymřeli chlupatí muži již v 90. letech spolu s reklamou na cigarety Marlboro. Od té doby jsou symbolem silného mužství jen holá svalnatá torza nablýskaná olejem. Vždyť začátkem milénia povstali metrosexuálové – muži, kteří se myjí, voní, chodí na depilaci a nejsou gayové. Mezi takové idoly krásy patřili mj. fotbalisté David Beckham či Cristiano Ronaldo. A James Bond? I ten má dnes hruď bez jediného chlupu!