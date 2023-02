Bezkalhotový trend. Už to tu bylo, ale pořád je na co koukat

Pouze v kalhotkách si pak na veřejnost vyšlo hned několik známých krásek. Tak třeba modelka Kendall Jennerová si koupila slunečnice jen v černých gaťkách a punčocháčích, které prý pořídila v Calzedonii za sedm dolarů. Její kolegyně Bella Hadid si vychutnávala kousek pizzy v obyčejných bílých spodkách a herečka Tessa Thompsonová si na společenskou akci vyšla v krémovém svetru a rajtkách stejné barvy.

Takový bezkalhotový trend je v našich meteorologických podmínkách o ledviny. Otužilejší povahy si ho mohou nechat na první jarní dny a inspirovat se módními editory, kteří kalhotky doporučují vynést s podpatky nebo válenkami.

Negližé navrch. Na procházce v New Yorku Bella Hadid. Po éře upnutých legín nabírá módní vyzývavost na obrátkách – tentokrát bez spodního oděvu, sukně či kalhot.

Mnozí se ale této „úsporné rozmařilosti“ posmívají: „Tohle není žádná móda. Znám seniory s alzheimerem, kteří chodí ven jen ve spodním prádle,“ okomentovala novinku jedna z uživatelek sociální sítě Instagram.

Pohled na tak skromně oděnou dámu může leckoho nadchnout, jiného pobouřit. Ovšem lamentovat nad pomateností současného módního průmyslu je v tomto případě zcela passé. Vždyť tohle už jsme tu měli!

Expertkou na tento skromný trend byla již před mnoha dekádami britská legenda Vivienne Westwoodová. Kam se na matku punku hrabe Bella Hadid v bílých spoďárech?! Vždyť nikdo neměl takový smysl pro provokaci a posouvání limitů jako módní návrhářka, která zemřela na konci loňského roku ve věku 81 let.

Když se spodní stane vrchním

Westwoodová prodávala kalhotky jako svrchní oděv už ve svém slavném butiku Let it Rock. Když se éra punku přehnala, známá provokatérka zůstala věrná sexuální tematice, inspiraci náboženstvím nebo královskou rodinou a její um dokázala ocenit i Alžběta II. V roce 1992 byla Vivienne pozvána do Buckinghamského paláce, kde si převzala Řád britského impéria. Oblékla se tehdy jako dokonalá dáma do cudného šedého kostýmku. Nebyla by to ale Westwoodová, aby se fotografům nepředvedla v roztomilé otočce a celému světu tak nedemonstrovala, že pod onou decentní sukní nemá žádné spodní prádlo.

Mistryní v trendu záměn a proměn „spodního za svrchní“ nebo ještě jinak byla Vivienne Westwoodová

O dva roky později vyslala na molo Carlu Bruniovou, budoucí první dámu Francie, v kožichu a… titěrných chlupatých tangách. A když se psal rok 2012, dnes takzvaný bezkalhotový trend vynesla sama návrhářka, která šla po přehlídce poděkovat svému publiku v tričku s nápisem Climate revolution a dole neměla nic jiného než negližé, přes něž si přetáhla průhledné punčocháče – o deset let dříve než topmodelka Kendall.

Jestli jste k vynesení takto skromného outfitu zatím nenašli odvahu, přesvědčit by vás mohly ekonomické výhody tohoto trendu – nových jarních sukní ani kalhot k němu jednoduše netřeba.