Jak se obléct na ples? Inspirujte se u Jamese Bonda a zlaté vévodkyně

Na červeném koberci se totiž procházela s výraznými rameny a kápí sahající až na zem. Šaty Middletonová doplnila pouze o antické oválné náušnice O’Nitaa a neodmyslitelné psaníčko překvapivě vynechala.



Róba od Jenny Packhamové je společenskou klasikou mezi nejfotografovanějšími ženami světa. Její retro střihy poseté peřím a flitry oblékla vévodkyně z Cambridge již několikrát. Známý je růžově metalický model, který si vzala na gala večeři před deseti lety, a v červených šatech s bílým háčkovaným límečkem se Kate ukázala před porodnicí, když přivedla na svět své třetí dítě. Pokud chcete být za princeznu, je tato britská návrhářka sázkou na jistotu. Její popularity využili i marketéři a k oslavě blížících se šedesátých narozenin Jamese Bonda značka vytvořila kolekci třpytivých rób, v nichž se má každá zákaznice cítit jako ta po boku tajného agenta.



Ale zpátky k vévodkyni. Senzacechtivý bulvár totiž za zlatou róbou devětatřicetileté Kate hledá trochu víc. A tak si můžeme vybrat, zda jen parafrázovala princeznu Dianu, která si v roce 1985, na premiéru bondovky Vyhlídka na vraždu, oblékla též zlatou róbu. Ty, kteří nemohou přijít na jméno Meghan Marklové, by mohlo zaujmout, že bulvár chápe dramatické zlaté šaty jako souboj mezi švagrovými. Vévodkyně na odpočinku je totiž nyní kritizována za nákup příliš drahého ošacení. Na návštěvu školy znevýhodněných dětí v New Yorku si žena prince Harryho oblékla bordó komplet z kašmíru, který byl sice velmi slušivý, ale vyšel na více než 160 tisíc korun. A v takové drahotě se prý mezi chudé nechodí.

Šaty Kate Middletonové jsou ale o to výjimečnější, neb nezapadají do běžného šatníku vévodkyně. Oblíbené člence královské rodiny to samozřejmě vždy sluší, ovšem velká módní gesta jí jsou cizí. Dokáže být velmi elegantní, ale rafinovanosti se vyhýbá. Zvyklí jsme u ní na pastelově modrou a bílou či slušivé florální motivy. Na uvedení nového Bonda ale Kate působila nevídaně sebevědomě a jistá si ve zlatých kramflecích. Mimořádný glamour snad u vévodkyně způsobila covidová pauza a osmnáct měsíců propagace královské rodiny přes Zoom. Filmová premiéra tak byla pro Kate a prince Williama první akcí tohoto druhu po pandemické pauze.

Čekstajl by za oslnivou zlatou róbou ale nehledal nic jiného než obyčejné módní vyhlídky na blížící se plesovou sezonu. Červený koberec před uvedením bondovky se totiž jen blýskal a třpytil. Kromě Kate Middletonové si flitry, dlouhou vlečku nebo kápi oblékly i další významné ženy tohoto večera – tenistka Emma Raducanuová, herečka Phoebe Waller-Bridgeová či nová bond girl Lea Seydouxová.

A pokud doprovod čtenářek tápe, jak se obléknout, aby je dáma v tak oslnivých šatech nezastínila, stačí se inspirovat Danielem Craigem, který na premiéře všem vytřel zrak svým růžovým oblekem z dílny Anderson & Sheppard.