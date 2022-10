Každý chlup musí pryč. Trend hustého obočí vystřídal trend žádného obočí

Kosmetický průmysl začal pod vlivem Cary razit obočí výrazné a tlusté, jehož úprava se stala významnou obživou salonů krásy. Obočí se dnes barví, tetuje, tónuje, provádí se speciální procedury a prodávají se výživná séra, která mají ženám pomoci s růstem obočí do hustých oblouků. Trend výrazného obočí ale také mnoho nešťastnic vrhl do rukou nezkušených mazalů, kteří jim nad očima vytvořili černé nesouměrné klikyháky.

Trápení je ale konec! Hustému obočí à la Brežněv odzvonilo! Samotná Cara Delevingne se spíše než módním kampaním nyní věnuje práci před filmovou kamerou a uplynulý týden módy v Paříži navíc představil zcela opačný trend – žádné obočí! Dům Givenchy totiž na molo vyslal modelky s minimem líčení a obočím vyběleným do ztracena, značka Balenciaga jim zamaskované obočí navíc ozdobila výrazným piercingem.

Této kosmetické úpravě, která tváři dodává na marodném vzhledu, už nyní podléhá hvězda za hvězdou. Taková Kylie Jenner vyvěsila na Instagram, jak ve svém vyběleném obočí leží v posteli pařížského apartmá a ledabyle ukusuje z hroznového vína. A její sestra Kim Kardashian, která se nyní stylizuje do Marilyn Monroe, se na obálku magazínu Interview nechala zvěčnit s blonďatou kšticí a blond obočím.

Kvůli oknům do duše je nyní pod módním drobnohledem i rodina Beckhamových, konkrétně jejich snacha Nicola Peltz-Beckham. Sedmadvacetiletá herečka je dcerou amerického miliardáře, který v minulosti vedl výrobu kečupů Heinz či cukrovinek Mondelez, a na jaře si vzala za muže nejstaršího syna Beckhamových Brooklyna. Společenské rubriky samozřejmě krásní novomanželé velmi zajímají, a tak nikomu neuniklo, že si Nicola od líbánek změnila barvu vlasů i obočí – tedy že se stala hnědovláskou bez obočí.

Tato éterická vizáž, též posměšně zvaná „na vejce“, mnohým jistě připomíná zpěvačku Madonnu, která byla v 90. letech posedlá vzhledem Marlene Dietrich, a když vydávala své album Erotica, neměla téměř žádné obočí. Ve stejné době dohlížela na kalifornské pláže seriálová plavčice C. J., tedy Pamela Anderson, podle níž si mnohé ženy a dívky nevratně trhaly obočí do tenkých čárek.

Za trendem „každý chlup musí pryč“ bychom ale mohli jít ještě dál, do 16. století, do doby vlády královny Alžběty I., kdy britský dvůr ovládla móda bílého vysokého čela. Po vzoru Panenské královny si ženy vyčesávaly vlasy z čela, obočí si kompletně vytrhávaly a pro bělejší pleť používaly jedovatou směs z olova a octa. Jaké štěstí, že dnešní doba nabízí chytré fotofiltry, díky nimž si můžeme vyzkoušet, zda by nám obočí Alžběty I. vůbec slušelo. A navíc pro jeho maskování lze místo hubící pinzety použít jen bělicí krém. Protože nikdy nevíte, kdy se ty bláznivé trendy obrátí.