‚Krvavá‘ Kanada. Olympionici nebudou působit jako skřítci z javorového lesa

Kanaďané se totiž pro vytvoření reprezentativních uniforem spojili se sportovní značkou Lululemon. Ta byla založena v roce 1998, sídlí ve Vancouveru a začínala jako výrobce jógového oblečení pro ženy. Dnes obléká i jiné sportovce, a jak se ukázalo, mohla by další značky školit, jak má taková olympijská kolekce vypadat.



Spolu se sportovci se designéři Lululemonu vykašlali na všechna národní klišé. Ačkoli se drželi státních barev červené i bílé a hlavním dekorativním prvkem zůstává javorový list, nedrželi se národních symbolů doslovně. Olympionici tak nepůsobí jako skřítci z javorového lesa, a když si fanoušci kolekci koupí, nebudou vypadat jako oblečení do kostýmu určeném na rozlučku se svobodou.

Namísto křiklavě rudé návrháři pro zahajovací uniformu zvolili tmavě červenou. Na závěr olympiády se zase sportovci představí ve smetanově bílé. Kolekce se prý rodila osmnáct měsíců, během nichž vznikly legíny, ledvinky, kšiltovky s klapkami na uši, rukavice, kulichy, mikiny, merino svetry a pohorky. Hitem se zřejmě u sportovních fanoušků stanou variabilní péřové bundy, které si sportovci mohou díky multifunkčním prvkům na těle upravovat, jak je jim libo. Lem kabátu lze zkrátit a odepnutý pruh použít jako šálu nebo polštář k odpočinku při čekání na start. Díky odepínacím rukávům lze z bundy udělat vestu nebo si ji sundat a zavěsit za praktická poutka jako batoh.

Proti kanadské kolekci se samozřejmě ozvaly i kritické hlasy. Tvůrcům je vytýkána volba hororově krvavého odstínu červené nebo to, že jen navrhli něco, co by se líbilo umělci Kanyemu Westovi a jeho fanouškům. A kam se prý poděla sranda, kterou si někteří užili s kolekcí pro poslední letní olympiádu?! Kanadští sportovci si totiž na přelomu července a srpna oblékli džínové bundy s nasprejovanými nápisy a javorovým listem. Značka Hudson’s Bay, která kontroverzní model vytvořila, ale tehdy nesklidila jen pochvalu. Důvodem bylo, že kvůli ní Kanaďané vypadali jako parta puberťáků na školním zájezdu.

Zpět ale k únorovým hrám! Kanada se zatím se svým uniformami, které oblékne na začátku příštího roku, nemá pořádně s kým porovnat. Část své olympijské kolekce před pár dny představily jen USA. Ale i v tomto souboji Kanaďané vedou 1:0. Američané totiž opět povolali oblíbeného Ralpha Laurena, který je obléká již od roku 2008. I Lauren použil zaručený dress code letošní zimy – trio legíny, péřovka a pohorky. Americkou výpravu ale vyšperkoval modro-červenou buffalo kostkou na bundách a nepřehlédnutelnou americkou vlajkou skvící se na pletených svetrech.

Teď už jen zbývá těšit se na to, co právě vzniká v dílně Alpine Pro pro náš olympijský tým. Co myslíte? Budou nám výsledek ostatní národy závidět?