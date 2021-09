Lesk, třpyt i satén v Chalametově skříni. Každou filmovou sešlost dokáže povýšit na módní událost

Formální pánská móda je sice elegantní, ale velmi nudná. Krejčovsky mistrně provedená, ale bez šťávy. Zatuchlému pánskému šatníku již dlouho chybí svěží závan, který by nadvládu vlněné šedi provětral.



Ten ale zřejmě přichází s pětadvacetiletým hercem Timothéem Chalametem. Amerického kudrnáče možná znáte z netflixového snímku Call me by your name, filmu The King či nového scifi snímku Duna. Během svých klackovitých let sice oblékal výhradně černé obleky a jeho roztrhané tenisky nasvědčovaly tomu, že by byl raději s kumpány ve skateparku než rozdával úsměvy do fotoaparátů. Pak si ale v roce 2018 oblékl smetanový oblek Berluti, který byl pomyslným čistým listem v Timothéeho stylu.



Od té doby dokáže každou filmovou sešlost povýšit outfitem na módní událost. Garderóbu držitele amerického a francouzského občanství je radost sledovat! Květinové obleky Alexandra McQueena střídá s fuchsiovým kompletem od Stelly McCartney, který původně navrhla pro dámy. Dramatické obleky designéra Haidera Ackermana mění za korálkové topy Louis Vuitton.

Jistě, styl tohoto hollywoodského fešáka není pro každého. Chalamet je určitě rudým hadrem pro všechny zarputilé tradicionalisty, kteří se směšně drží sto let nastavených pravidel odívání a z domu by nevyšli jen proto, že jejich pásek a polobotky nemají stejný barevný odstín. Hercovy módní volby nepochybně vyvolávají i rozporuplné reakce, jako když si loni na předávání Oscarů oblékl šusťákový komplet Prada.

Je vhodné vzít si na společenskou událost něco, co se zapíná na zip? Vyznavači pánské oděvní klasiky jsou proti a přirovnávají slavnou Chalametovu volbu k uniformě obsluhy na benzinové pumpě. Liberálnější modemani oceňují hercův cit pro detail, když montérkový outfit ozdobil starožitnou broží Cartier z 50. let.

Timothee Chalamet (Benátky, 2. září 2019)

V Chalametově skříni toho lze najít více, co se leskne a třpytí. Talentovaný herec se nebojí materiálů, které by většina mužů odsoudila jako zženštilé. Bez obav si oblékne satén i samet, nebojí se flitrů. Svými outfity boří zažitý mýtus, že muž jdoucí na slavnostní událost má jedinou možnost – obléknout si zase nudný oblek. Ten pro pětadvacetiletého elegána nemá jen barvy černé, šedé nebo modré. Pokud ale šedý komplet přece jen oblékne, pak si můžete být jistí, že fádní bílou košili vymění za saténový top s vodním výstřihem a sako přepásá dvojitým páskem.

To vše samozřejmě není jen výsledkem hercova vkusu. Zásadní vliv na vývoj jeho stylu má návrhář Haider Ackermann, s nímž hollywoodský hezoun spolupracuje. Designér s kolumbijskými kořeny v interview pro magazín Vogue řekl, že spolu s Chalametem hledají novou podobu elegance – emancipovanější, osobitější a odvážnější. A sázka na herce s francouzským jménem se mu asi vyplatila, neboť se novinářům také svěřil, že jeho stylistické služby nyní díky Timothéemu začali vyhledávat i ti slavní muži, kteří měli dříve jeho styl za příliš výstřední. Jsme tedy na začátku nové kapitoly pánské formální módy?