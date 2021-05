Lockdownové prošedivělé lokny. Politici si musí hlídat, aby nevypadali jak stárnoucí hipíci

Hrůza! Připomíná Gluma! Propána, nedal se na metal?! svalily se nelibé komentáře na adresu nové vizáže bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Minulý týden se totiž objevil na televizních obrazovkách v novém neobvyklém účesu. Stanice ITV pozvala politika, který vedl britskou vládu mezi lety 1997 až 2007, aby se vyjádřil ke skotskému referendu. Mnohým divákům ale bylo jedno, co si Blair o nezávislosti Skotska myslí. Veškerou pozornost si ukrojily jeho dlouhé prošedivělé lokny.

Možná vás napadne – no a co? Vždyť pandemie nás všechny donutila k extrémům! Poprvé jsme si vlasy ostříhali nůžkami na papír. Někteří vzali uzavření salónů jako příležitost vrátit se ke své původní barvě vlasů. Muži si nechali narůst pandemický vous, nu a jiní objevili, stejně jako Blair, krásu dlouhých pramenů. Vždyť dlouhé kadeře má teď i Brad Pitt, který svým blond drdůlkem oslňoval na nedávném předávání filmových Oscarů. Jenomže Blair bohužel nemá půvab Brada Pitta, ani notnou dávku botoxu, která by mu stejně jako hollywoodskému hezounovi vyplňovala zmuchlanou T zónu.



Novému stylu bývalého labouristického lídra nenahrává ani společenské očekávání. Na bohémský sestřih jednoduše nejsme u politiků zvyklí. Vždyť světoví lídři nosí dlouhá desetiletí většinou neutrální krátké sestřihy. I když z tohoto trendu vybočují vždy dokonalé kudrliny kanadského premiéra Justina Trudeau, vlající přehazovačka Donalda Trumpa, ulíznutý rakouský kancléř Sebastian Kurz i platinový rozcuch současného britského premiéra Borise Johnsona.



Dlouhé vlasy a politici? Nikdy

Čekstajl připouští, že ani český rybníček není na podobné výjimky chudý. Když pomineme zatuchlého mulleta komunisty Jiřího Dolejše, svou dredatou vizáží dráždí pirát Ivan Bartoš, nezkrotným afrem zase topkař Dominik Feri. Jinak politici upouští uzdu kreativitě až po odchodu ze scény. Vzpomeňme na bradku Mirka Topolánka či dvoubarevné strniště Petra Nečase. Kštici veřejní činitelé většinou nekompromisně krotí holicím strojkem. Uzavření kadeřnických salonů během pandemie tentokrát vyřešil Jan Hamáček i Andrej Babiš nástavcem pod půl milimetru. Zřejmě proto aby „účes“ déle vydržel.



Ono se ale není co divit, že politici dlouhé vlasy nenosí. Pokud jsou upraveny tužícím přípravkem, snadno je odsuzujeme jako rozmařilost. Když jsou vlasy rozvrkočené, máme nositele za trochu pomateného. To si jistě uvědomuje i Blair. Mnozí se ale obávali, zda si bývalý premiér nehodlá své háro hodné hlavy stárnoucího hipíka ponechat natrvalo. Vždyť kadeřnictví se ve Spojeném království otevřely již v polovině dubna! „Dlouhé vlasy jsem neměl od doby, co jsem na Oxfordu hrál ve skupině Ugly Rumours,“ prozradil bývalý politik s nostalgií. A vzápětí dodal, že jakmile to bude možné, holiče navštíví.