Příliš mnoho olympijské snahy. Paní premiérová se v Paříži předvedla jako tetka z horní dolní

O bioložce Janě Fialové již čtenáři rubriky Čekstajl dobře vědí, že si se současnou módou příliš netyká. Na obranu naší druhé dámy, která je též prorektorkou Masarykovy univerzity pro záležitosti studentů a vnější vztahy, se ovšem sluší říct, že si svůj neslavný komplet na návštěvu Elysejského paláce důkladně připravovala.

Její snaha je patrná již z vybraných barev, které sladila do české, a ostatně i francouzské trikolory. Onoho snažení proměnit se v národní vlajku ale bylo nakonec až příliš a celému outfitu by prospělo některé doplňky raději hodit do Seiny.