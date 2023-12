V netflixové novince Nech svět světem (Leave the World Behind) jde o globální kybernetický útok a zhroucení světového řádu – tedy o témata, která na poklidné oslavě adventu příliš nepřidají. A nezachrání to ani vánočně se tvářící jelen na oficiálním plakátu. Přesto se jeho hlavní hvězda, herečka Julia Robertsová, oblékla na premiéru až pohádkově. Proč je její růžově třpytivý komplet dokonalou inspirací na outfit i pro váš vánoční večírek?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %