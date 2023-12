Když se nedaří, ukažte princeznu. Stylová Leonor je dědičkou nejen španělského trůnu, ale i královského vkusu

Jeho královská Výsost, španělský král Filip VI., je vysoký muž s moderním strništěm prošedivělých vousů. Pětapadesátiletému monarchovi skvěle padnou vojenské uniformy ověšené nablýskanými řády. Za co mu ale lze pokaždé udělit plný počet bodů, jsou jeho krejčovsky mistrně vypracovaná saka a dokonalé hry se vzory košil i kravat.

Krok s ním drží jeho choť, královna Letizia, jež si je v módním vkusu rovna s obdivovanou vévodkyní Kate (ba někdo by mohl i namítnout, že ji stylově převyšuje). Bývalá novinářka, dnes jednapadesátiletá panovnice, se totiž obléká velmi elegantně, co do vzorů často velmi odvážně.