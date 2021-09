Náhrdelníků aspoň pět. Stoletou Iris Apfel nepřehlédnete, řídí se heslem, že méně je děsná nuda

Už její příchod oznamuje hlasité chřestění. To do sebe naráží její ozdoby – minimálně pět náhrdelníků a náramky, kterých nosí alespoň deset na každém zápěstí. Když brýle, tak výrazné. Když rtěnku, tak rudou. To jsou pravidla odívání podle nejstarší „teenagerky“ na světě, jak se Iris Apfel přezdívá.

Její hra s oblečením, míchání obyčejné bižu s haute couture a kombinování nezkombinovatelného jsou dosti podobné tomu, jak by se samo obléklo malé dítě. Kdybyste Iris Apfel neznali, mohli byste ji mít za šedivou bábu s příliš velkými brýlemi. Výstřední stařenka se ale ani s oslavou kulatého jubilea do důchodu zřejmě nechystá. A buďme za to rádi!