Nevlastní dcera Harrisové podepsala kontrakt s modelingovou agenturou. Zaujala na Bidenově inauguraci

Washington/Praha Nevlastní dcera viceprezidentky USA Kamaly Harrisové 22letá Ella Emhoffová podepsala kontrakt s jednou z nejprestižnějších modelingových agentur na světě IMG Models. Po osmi dnech od inaugurace prezidenta Joea Bidena, kde zaujala svým outfitem. Emhoffová následuje básnířku Amandu Gormanovou, s níž bude agentura také spolupracovat.

Ella Emhoffová bude působit v jedné z nejprestižnějších agentur na světě IMG Models. Napsal o tom server CNN. Modelingová agentura spolupracuje například s modelkou Gisele Bündchenovou nebo se zpěvačkou Selenou Gomezovou. Podepsání smlouvy potvrdil mluvčí agentury pro CNN ve čtvrtek.

Klíčová je autenticita, míní ředitel IMG Models

„Z Elly vyzařuje drzost a radost,“ řekl pro list The New York Times ředitel IMG Models Ivan Bart. „Nejde o tvar, velikost nebo o pohlaví. To, co značky a zákazníci chtějí, je autenticita,“ dodal ředitel modelingové agentury.



Nevlastní dcera Harrisové zaujala módní specialisty především díky svému výraznému outfitu na inauguraci Joea Bidena. Na sobě měla kabát značky Miu Miu posetý kamínky s výrazným bílým límcem. Pod ním pak měla vínové šaty s nařasenými rukávy newyorské značky Batsheva. Šest hodin po inauguraci módní prodejce Lyst zaznamenal nárůst ve vyhledávání značky Miu Miu až o 455 procent.

„Chtěla jsem si obléct něco holčičího, abych přijala svou ženskou stránku. Kolikrát se navíc člověk připravuje na inauguraci? Takto významná událost si zaslouží výjimečný outfit,“ okomentovala výběr svých šatů dvaadvacetiletá Emhoffová pro Vogue.



Z nabídky stát se součástí modelingové agentury byla nevlastní dcera Harrisové podle svých slov velmi překvapená. „Když jsem byla mladší, nikdy jsem si nemyslela, že by tohle mohla být moje cesta,“ řekla Emhoffová.



„Jako někdo, kdo měl problémy se sebevědomím, pro mě bylo těžké vstoupit do světa, který se primárně zaměřuje na vzhled,“ vysvětlila. Názor ale změnila poté, co zjistila, že u IMG pracují rozmanití lidé. „Můžu být součástí této změny, jako umělkyně s kreativní vášní nad rámec pouhého modelingu,“ vysvětlila své rozhodnutí.

Ella Emhoffová v současnosti studuje výtvarné umění na Parsons School of Design v New Yorku. Na Instagramu ji sleduje 371 tisíc lidí. Ve svých příspěvcích ukazuje pletené oblečení a doplňky, které sama vytváří.



Oznámení o podepsání kontraktu přišlo jen pár dní potom, co k sobě IMG Models přizvalo i básnířku Amandu Gormanovou, která recitovala na Bidenově inauguraci. Následně se 22letá básnířka stala nejprodávanější autorkou na Amazonu.