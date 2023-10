Seznamte se, Pharrell Williams. Kdo je nový kreativní ředitel pánské módy Louis Vuitton?

Pharrell Williams si pro svůj červnový debut nemohl vybrat filmovější kulisy. Paříž na začátku horkého léta, dramatická fialovo-oranžová obloha se zapadajícím sluncem a téměř dvě tisícovky významných hostů, usazených na krajích nejstaršího dochovaného mostu Paříže, navíc co by kamenem dohodil od pařížské centrály Louis Vuitton.

Pont Neuf, více než 200 metrů dlouhý kamenný most přetínající Seinu a západní cíp ostrova Cité v centru města módy, se mění v přehlídkové molo. Silné reflektory osvětlují jinak vytíženou dopravní tepnu metropole, vozovka se stává obřím plátnem s tradičním kostkovaným vzorem Damier. Pod širým nebem jsou ten večer všichni, kdo ve světě módy a byznysu něco znamenají.

Podle Le Monde měl přijet i Barack Obama s manželkou Michelle, na poslední chvíli však svou účast zrušili. Dorazila ale herečka Zendaya, královna Beyoncé, Jay-Z, který později na akci s Pharrellem vystoupil, ale i Kim Kardashian, A$AP Rocky či Rihanna, oblečená do rozepnutého kostkovaného overalu odkrývajícího její těhotenské bříško.

Nechyběla ani Naomi Campbell, Lenny Kravitz, LeBron James a samozřejmě nejbohatší muž planety, francouzský miliardář Bernard Arnault, který coby majitel skupiny LVMH celou show platil. Ten večer Louis Vuitton čeká zlomový okamžik.

Více než sedmdesát modelů a modelek (připomínáme, že šlo o pánskou kolekci) v doprovodu 80 gospelových zpěváků a zpěvaček předvede pánskou kolekci nového kreativního ředitele pánské módy, hudebníka, podnikatele, producenta a zpěváka Pharrella Williamse, který do brandu nastoupil letos na Valentýna.

Místo konání debutové přehlídky Pharrella Williamse.

Neobvyklý zájem o jeho debut pod křídly miliardové značky potvrdil nejen celebritami nabitý guest list, ale i čísla. Záznam přehlídky zhlédlrekordní počet lidí: odhady mluví až o miliardě přehrání.

Důvod byl nasnadě. Jak se Pharrell Williams, muž bez formálního módního vzdělání, vypořádá se svou novou rolí pánského návrháře Louis Vuitton? A jak naváže na svého dobrého přítele a předchůdce, opěvovaného designéra Virgila Abloha?

Mnoho tváří Pharrella

„Prosím, zavolej mi. Nastal čas.“ Tak zněla zpráva, kterou v prosinci minulého roku dostal Pharrell Williams od Alexandrea Arnaulta, syna Bernarda Arnaulta, CEO luxusní šperkařské značky Tiffany & Co. To se mnou pravděpodobně chce konzultovat jména těch, kteří by mohli obsadit volnou pozici po Virgilu Ablohovi, vzpomínal Pharrell Williams v rozhovoru pro The New York Times.

Na tento moment byl připravený: na místo, které dnes zastává, chtěl doporučit svého dlouholetého přítele a spolupracovníka, japonského módního návrháře a zakladatele kultovní streetwearové značky A Bathing Ape, hudebního producenta Niga, dnes hlavního designéra značky Kenzo. Pletl se. Syn majitele módního gigantu neměl na Pharrella Williamse dotaz, měl pro něj pracovní nabídku.

„Od té doby, co jsem začal pracovat ve skupině, což už je více než deset let, jsem věděl, že s ním chci spolupracovat, a to jakýmkoliv způsobem,“řekl Alexandre Arnault ve zmíněném článku.

„Nikdy ale nebyl ten správný čas, protože buď byly společnosti příliš malé na to, aby spolupracovaly s někým tak velkým, jako je Pharrell, nebo už tam byli lidé, kteří měli jejich chod na starosti. Nebo Pharrell pracoval pro Chanel. Ta správná konstelace nastala až teď,“ dodal.

Jmenování Pharrella Williamse, na něž dohlížel nový CEO značky Pietro Beccari, bylo překvapením nejen pro samotného umělce. Dlouho se totiž diskutovalo o tom, že tento prominentní post může obsadit talentovaná britská návrhářka Grace Wales Bonner, její profesně starší londýnská kolegyně, jamajsko-britská designérka Martine Rose či americký designér Telfar Clemens, výrazné osobnosti pánské streetwearové módy.

Pharrell Williams v kostkovaném obleku s reinterpretací vzoru Damier a s nejtenčími hodinkami světa od Richard Mille na zápěstí a zpěvák Jay-Z v kožené bundě s monogramem Louis Vuitton.

„Bylo důležité, abychom našli někoho, kdo má širší záběr… Po Virgilovi bylo jasné, že potřebujeme něco víc. Něco, co přesahuje samotný design,“ vysvětlil rozhodnutí skupiny LVMH v únoru jmenovaný Pietro Beccari. Pharrell Williams,rodák z americké Virginie, platí za globální kulturní ikonu s přesahy do hudby, módy a stylu a také za někoho, kdo má čich na komerční úspěch.

To všechno – jak si ukážeme – je bezesporu pravda. Volba (možná i kvůli spekulovaným jménům) ale mnohé rozlítila. Sázka na Pharella Williamse, muže bez akademického módního vzdělání, který o sobě prohlásil, že bude ve službách Louis Vuitton věčným studentem, vzala módě kousek jejího kouzla, napsala Robin Givhan, módní editorka The Washington Post.

Doplnila, že bez designérů, jakými byli například Tom Ford nebo Alessandro Michele (oba vlivní návrháři Gucci), se móda zúží jen na produkt a jeho úspěšnou mediální prezentaci. Smutná zpráva pro všechny fashion designéry, kteří studovali na prestižních institucích, jako je Central Saint Martins v Londýně, říkají další.

„Kde mají hledat inspiraci, když je očividné, že zkušenosti a vzdělání jsou až na druhém místě ve srovnání s počtem sledujících? Proč by měli navyšovat dluhy ze studentských půjček, když se mohou stát slavnými díky virálnímu videu? Proč vůbec design studovat?“ zamýšlí se zase editorka Jo Ellison z listu The Financial Times. Všechny tyto hlasy mají svou část pravdy.

Ale Pharrell Williams není ve světě módy nováček. A rozhodně není prvním, kdo by vedl módní značku bez patřičného vzdělání. Jen vzpomeňme na Karla Lagerfelda, Vivienne Westwood nebo politoložku Miucciu Pradu.

Nejeden módní zářez

Jaký je Williamsův vztah k módě? Nepřehlédnutelný. Majitel několika hudebních cen je už dlouhá léta považován za hvězdu s osobitým, nápaditým vkusem a vytříbeným smyslem pro detail – výjimkou v tomto kontextu nechť je jeho nepříliš povedený outfit z roku 2014, kdy si na předávání cen Grammy oblékl červenou sportovní bundu a obří vintage klobouk od Vivienne Westwood.

Vtipná meme srovnávající hudebníka a Moudrý klobouk z Harryho Pottera byla na světě. Jinak je však jeho styl považovaný za originální spojení hip-hopu a nadčasového luxusu. Navíc producent skladeb, jako je Hollaback Girl Gwen Stefani, Milkshake americké zpěvačky Kelis nebo Blurred Lines Robina Thickea, má na kontě několik módních úspěchů.

V roce 2003 založil společně s Nigem streetwearovou značku Billionaire Boys Club a následně její mladší sestru Icecream. Ve stejném roce navázal spolupráci s Marcem Jacobsem, v té době kreativním ředitelem Louis Vuitton. Výsledkem propojení, na němž se podílel i Nigo, byly masivní sluneční brýle s příznačným názvem Millionaires. Stal se z nich hit a v moderní interpretaci od Virgila Abloha se prodávají dodnes.

„Byl tak neuvěřitelně velkorysý, že nám dal příležitost, i když jsme ji předtím od nikoho ještě nedostali,“řekl tehdy Pharrell Williams o Marcu Jacobsovi. Pharrell Williams také v roce 2008 představil spolu s tehdejší designérkou šperků LV Camille Miceli kolekci šperků Blason. Příležitostí pak přišlo mnoho. V roce 2010 se spojil se značkou Moncler, pro niž vytvořil design několika bund a vest (jedna z nich připomíná tu neprůstřelnou).

Na kontě má i spolupráci s brandy Nike, G-Star, Uniqlo, Reebok nebo Adidas. S posledním zmíněným se spojil nejen skrze redesign legendárních tenisek Stan Smith, ale také díky své kosmetické značce Humanrace. Pro Adidas s ní vytvořil limitovanou kolekci oblečení a sneakers. Vůbec nejpodstatnějším spojením je ale spolupráce s Chanelem.

K ní ho nepřivedl nikdo jiný než Karl Lagerfeld. Nejenže pro brand v roce 2019 vytvořil speciální a pestrobarevnou streetwearovou kolekci s jednoduchými siluetami a vtipnými detaily, ale byl i její tváří, a to společně s modelkou Carou Delevingne. To vše stihl Pharrell Williams vedle svého primárního zájmu: hudby.

Během své producentské kariéry, kterou zahájil na počátku 90. let s projektem The Neptunes, spolupracoval s předními jmény populární, hiphopové a rapové scény. Jay-Z, Ludacris, Justin Timberlake, Usher, Beyoncé, Britney Spears, Madonna, Ariana Grande, Gwen Stefani, Shakira, Daft Punk, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, SnoopDogg nebo Ed Sheeran.

Hlavním motivem první módní show Pharrella Williamse se stal vzor Damier, s nímž přišel už syn zakladatele Louise Vuittona, Georges, před 135 lety. Objevil se nejen na klasických pánských oblecích nebo kožených bundách, ale také na pleteninách a doplňcích.

A výsledky jsou stejně zvučné: Pharrell Williams má na svém seznamu 39 nominací na ceny Grammy,13 z nich proměnil. V roce 2014 také uspěl v BBC Music Awards, kde se stal nejlepším mezinárodním umělcem roku, ve stejném roce byl nominován i na Oscara, a to za superpopulární písničku Happy z dětského animovaného filmu Já padouch 2.

Mimochodem, Pharrell Williams hudbu nikdy nestudoval. Nebyly by to ale debaty o renesančním muži, kdybychom ve výčtuWilliamsových aktivit skončili jen u hudby. Pharrell Williams vede už zmíněnou úspěšnou kosmetickou značku Humanrace, stojí za firmou Bionic Yarn vyrábějící látky z plastového odpadu z moří a vodních cest, od roku 2021 provozuje luxusní hotel v Miami Beach.

K tomu stojí za iniciativou BlackAmbition, neziskovou organizací podporujícítalentované podnikatele z černošských a hispánských etnik, která každoročně udílí ceny za nejlepší podnikatelské projekty. Minulý rok zvítězila značka Pound Cake specializující se na výrobu dekorativní kosmetiky pro tmavší odstíny pleti.

Věčný student

Obdobnou linku jsme mohli vidět na přehlídce v Paříži. Pharrell Williams se při přípravě své debutové, převážně streetwearové kolekce spojil s afroamerickým malířem Henrym Taylorem, jehož kresby byly vyšité na několika modelech, od sak až po doplňky. „Všechny lidské bytosti jsou našimi ambasadory, na africký původ ale kladu obzvlášť velký důraz,“ řekl Pharrell Williams magazínu Wallpaper.

„Mám pocit, že nemáme dostatek pozornosti,“ dodal k výběru losangeleského umělce, který se proslavil portréty afroamerické komunity. Dalším spolupracujícím umělcem byl americký ET artist, který se svým pixelovým vizuálním jazykem postaral o vzory vycházející z kostky Damier, překřtěné na „Damouflage“.

Objevil se na kožených bundách, elegantních sakách, kabátech či pleteninách, a stal se tak ústředním motivem debutové řady. A další inspirace? Metaforická linka spojující jeho rodnou Virginii a Paříž. Proto nápisy „LV Lovers“jako odkaz k mottu amerického státu „Virginia is for lovers“. Vzhledem k tomu, že hlavní obraty firmy Louis Vuitton zajišťuje prodej kožených doplňků, zejména kabelek, i o ty se Pharrell postaral, konkrétně o kabelku Speedy.

Proslavila ji Audrey Hepburn, když si nechala původní cestovatelský model z 30. let zmenšit, aby lépe seděl do její drobné ruky. Nový kreativní ředitel dal kabelce, kterou si na počátku milénia oblíbila nejedna celebrita, nové, svěží provedení v jasných barvách. V reklamní kampani ji prezentuje zpěvačka Rihanna, jedna z blízkých přítelkyň Pharrella Williamse. A jak se celá kolekce povedla?

Ve službách Louis Vuitton budu věčným studentem, prohlásil Pharrell Williams, hudební producent a muzikant. Možná tím reagoval na námitky, že jeho jmenování do čela pánské divize nejhodnotnějšího módního brandu světa není dobrá zpráva pro vystudované designéry.

Reakce na spektakulární show přišly – stejně jako odezvy na Pharrellovo jmenování – z obou stran spektra. „Williams nevyužil příležitosti navrhnout nové tvary nebo způsoby, jak pojmout tělo či přemýšlet o luxusu – zkrátka cokoliv, co by mohlo zpochybnit stávající předpoklady,“ píše The Cut s tím, že přehlídka byla sebevědomá, ale postrádala drzost.

„Myslím, že to bude jeden z těch zlomových momentů,“ řekl zase deníku The Guardian Osman Ahmed, Fashion Features Director magazínu i-D. „Nebyla to jen přehlídka… Byla to i Beyoncé, která se ukázala během své světové tour… Je to neuvěřitelné, když si uvědomíme, kolik mocných lidí – z kulturní, finanční, módní a umělecké scény – se zapojilo,“ dodal.

Trefně tak poukázal na to, jak důležitý je pro značky vliv a symbolická síla jejích autorů a hlavních tváří. A ty Pharrell Williams, jemuž s kolekcí pomáhaly desítky módních designérů, kterým se na konci přehlídky poklonil, bez diskuse má.

Jak se bude jeho první kolekci pro letošní podzim a zimu dařit, ukáže až čas. Uvidíme, zda se mu povede potvrdit, co o sobě před nástupem do funkce prohlašoval: „Jsem kreativní ředitel s perspektivou zákazníka. Nechodil jsem na Central Saint Martins, ale chodil jsem do butiků a vím, co se mi líbí.“