Pobuda i nejlépe oblékaný gentleman. Johnny Depp má osobitý módní styl, kterým dokáže okouzlit, ale i vyvolat soucitné pohledy

Co se mu to stalo? Napadlo nejednoho fanouška a filmového nadšence, když na filmový festival v Karlových Varech dorazil Johnny Depp. Hollywoodský herec vypadal unaveně. Snad za jeho bledost mohla cesta letadlem, možná se mu do počtu vrásek vepsaly soudní tahanice s bývalou manželkou. Deppovi ale nepřidal ani jeho oblíbený outfit.