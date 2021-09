Pod plachetkou osoba. Kim Kardashian se oblékla jako mozkomor a vyvolala opět rozruch

Kim Kardashianová na Met Gala (New York, 13. září 2021) foto: Reuters

Po dvou letech se znovu uskutečnila jedna z nejsledovanějších módní událostí roku. Na pověstném Met Gala, které se odehrálo minulý týden v New Yorku, se totiž mohou pozvané hvězdy předvést v tom nejlepším a nejbláznivějším, co jim módní domy poskytnou. Meze se nekladou barvám ani opulentnosti šatů. Převléct se můžete klidně za křišťálový lustr, jako to udělala zpěvačka Katy Perry v roce 2019.