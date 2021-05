Z pracovní obuvi hvězdou botníku. Designéři sází na dřeváky

Pandemie nás připravila o jeden z lidských smyslů, ale čich ani chuť to není, míní kreativní ředitelka francouzského domu Herme`s, návrhářka Nade`ge Vanhee-Cybulski. Nemá totiž na mysli následky onemocnění covidem-19, ale dopady izolace, kvůli které jsme přišli o potěšení hmatu. Vždyť kdy naposledy jsme si přejeli rukou po červeném sametu na křeslech Národního divadla?

Kdy jsme si při nákupu košile promnuli mezi prsty lněnou látku? Kdy jsme si v restauraci vzali do rukou bavlněný ubrousek a otřeli si jím ústa? Takové všednosti, a přesto nám po celém roce všem chybí.

I proto je poslední jarně-letní kolekce designérky Vanhee-Cybulski plná zajímavých materiálů dopřávajících výjimečné haptické vjemy. Kromě jemné bavlny, kvanta kůže, povlávajícího hedvábí a příjemné vlny použila také dřevo. Modelky totiž celé molo odchodily jen na dřevěných podešvích. Ano, dřeváky se vrací a zřejmě budou botami tohoto léta. Nevidí to tak jen u Hermes. Stylový návrat dřevěného pantofle s koženým svrškem a detailem kovových hřebíků oznamuje i značka Celine.

Botu, která v minulosti dobře sloužila dělníkům pracujícím na rozžhavených površích, povyšuje z pracovní obuvi na superstar jarního botníku. Prý nebudeme chtít chodit v ničem jiném, tak božsky na noze vypadají. Kdovíjaké výstřelky nejsou třeba. Dřeváky léta 2021 jsou ploché, bez jakéhokoli ozdobného sandálového zapínání, přesně takové, jak kázala i móda v 70. letech. Svršek hraje všemi odstíny hnědé kůže nebo potiskem teletiny.

Celé následující teplé měsíce se ponesou v módě bohémské vlny, a takovým dřevákům proto bude slušet celodžínový outfit s kabelkou v podobě proutěného košíku. A jestliže budou rána ještě chladná, je zcela v pořádku, pokud si své rustikální obutí nazujete na tlusté ponožky. Za svou potřebu trochy dánského hygge vás v této době stejně nikdo neodsoudí.

A co puchýře?

Po několika dlouhých sezonách prochozených v nehezkých teniskách, u nichž platilo čím ošklivější, tím lepší, po časech, kdy jsou pohorky a trekové sandály povyšovány na nejmódnější botky současnosti, se karty otáčí. Se dřeváky jsou nakloněny spíše kráse, zato nohy budou tentokrát skučet. Jestliže jste chůzi v dřevácích ještě nikdy neokusili a investice do této na pohled velmi fešné obuvi vás láká, dovolí si Čekstajl varování. Dřeváky opravdu vypadají pěkně, ale jen pokud je má na noze někdo jiný.



Ano, je to pěkné obutí, ale pohodlné, jen když jste vyrazili do večerky pro láhev červeného nebo jen vyběhli na záhon pro snítek pažitky. Na lov motýlů, trajdání po loukách a korzování v parcích to s dřeváky skutečně není. Nohu v nich jednoduše neohnete, navíc k povaze této obuvi patří i neustálé sklouzávání z nohou. A tak už si jen musíte zvážit, zda vám to za ty puchýře stojí.