Revoluce v módním časopise. Italská verze Vogue nahradila fotografie ilustracemi

Řím Italská verze módního časopisu Vogue nahradí ve svém prvním vydání nového roku a desetiletí fotografie ilustracemi. Chce tak přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnosti, protože podle šéfredaktora Emanuela Farnetiho pořizování módních fotografií po celém světě má na životní prostředí negativní dopad.

Podle Farnetiho je to zřejmě poprvé, kdy Vogue od vynálezu fotografie vychází bez tohoto média. Iniciativa je součástí nové strategie Vogue zaměřené na ochranu životního prostředí, která byla vypracována minulý měsíc a kterou podepsali editoři všech 26 vydání publikace z vydavatelství Conté Nast.



Loňské zářijové vydání italské Vogue, které je obvykle největším v roce, ukázalo, jak velká je uhlíková stopa módního magazínu. „Do jeho výroby se zapojilo 150 lidí. Zhruba 20 letů a asi tucet cest vlakem. Čtyřicet aut v pohotovosti. Šedesát mezinárodních dodávek. Světla rozsvícená po nepřetržitou dobu nejméně deset hodin, částečně poháněná benzinovými generátory. Potravinový odpad ze stravovacích služeb. Plast k zabalení oděvů. Elektřina k dobíjení telefonů, fotoaparátů ....,“ napsal Farneti.

Lednové číslo má osm různých ilustrovaných obálek, které vznikly bez cestování, a články o oděvech, které jsou recyklované z textilního odpadu a obnošeného oblečení. Farneti dodal, že úspory vzniklé výrobou čísla bez nákladných fotografií získá benátská nadace Fondazione Querini Stampalia, jejíž sídlo poškodily listopadové povodně.

Konzultační společnost McKinsey & Company loni odhadla, že oděvní průmysl se do roku 2030 rozšíří o dvě třetiny a do roku 2050 bude zodpovědný za čtvrtinu globálních uhlíkových emisí, když v roce 2015 to byla jen dvě procenta, napsala agentura AP.