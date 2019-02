Rtěnka na šatech? Ječet nepomůže, ale dětský pudr ano, říkají stylisté k Oscarům

Přední stylisté jsou před předáváním filmových Oscarů největšími hvězdami, i když o jejich přítomnosti svědčí jen dokonalý vzhled celebrit defilujících po červeném koberci. List The Sun některé z nich oslovil a nechal je poodhalit roušku tajemství nad zmatky, dramaty a triky, díky nimž vypadají herečky během nejdůležitějšího večera Hollywoodu jako filmové hvězdy.

Elizabeth Saltzmanová, která na tento velký večer oblékala herečky zvučných jmen, jako je Gwyneth Paltrowová a Uma Thurmanová, řekla: „Dost často je musíme doslova zašít do šatů, anebo ustřihnout vlečku, protože si ji někde přišláply. Ale vždycky se to dá nějak napravit a svět nic nepozná.“



„Když se něco pokazí, ať už je to cokoli, musíme to spravit. Když vizážistka upustí červenou rtěnku na světle růžové šaty, máme kvůli tomu ječet? To nepomůže. Prostě popadneme dětský pudr a snažíme se s ním tak dlouho, dokud to nepřestane být vidět. Věci se stávají a bez ohledu na to, jak moc je to stresující, nikdy to na sobě před klientkami nenechávám znát, protože pak by to bylo ještě desetkrát horší. Jsem tu proto, aby všechno klaplo,“ dodala.



Při letošním, 91. ročníku předávání cen Americké filmové akademie, se odhaduje celková cena všech oděvů a stylistických úprav v přepočtu na 1,6 miliardy korun.

Ale peníze nejsou všechno - jak v roce 2013 dokázala róba od Diora, kterou si oblékla Jennifer Lawrenceová. S hodnotou téměř 89 miliónů korun se jednalo o nejdražší šaty v dějinách Oscarů - ale nebyly navržené tak, aby se v nich dalo jít do schodů, takže o ně Lawrenceová zakopla, když si šla převzít svou sošku za nejlepší ženský herecký výkon.

Mezi další nezapomenutelné módní lapsy se zapsala Gwyneth Paltrowová, která v roce 2002 dorazila v průhledném topu bez podprsenky, nebo Blanca Blancová, jejíž šaty rozstřižené až k pasu v roce 2017 odhalily fotografům víc, než chtěla.

Není proto nijak překvapivé, že hladina stresu hereček před velkým večerem stoupá do nebes a občas jim jako správným divám povolí nervy. Kate Youngová, která byla v loňském roce zvolena nejvlivnější stylistkou Hollywoodu a mezi její klientky patří například Rachel Weiszová a Margot Robbieová, si vybavuje jeden z podobných případů.

Někdy přijde i kopnutí

„Bývalá klientka kopla švadlenu, která jí špendlila dolní lem šatů - jen proto, že měla pocit, že si to může dovolit. Přerušila jsem s ní spolupráci,“ řekla, aniž prozradila jméno dotyčné.



Youngová, která zahájila kariéru jako asistentka šéfredaktorky časopisu Vogue Anny Wintourové, pokládá za klíčovou součást špičkového oblečení na Oscary dobré spodní prádlo. „Ráda používám spodní prádlo, abych vybudovala správnou podobu těla - například vycpávky boků, kvalitní podprsenky, body a ramenní vycpávky,“ vysvětlila.

Elizabeth Stewartová už jako stylistka připravovala hvězdy na 18 oscarových ceremonií - včetně bílých šatů od Toma Forda, do nichž v roce 2012 oblékla Gwyneth Paltrowovou, a které se zapsaly do historie jako jedny z nejlepších v dějinách udílení cen.

Plánování šatů na velkou událost podle jejích slov začíná celé měsíce předem. „Všechno je to hodně chaotické, a proto se snažím být baštou organizovanosti a klidu uprostřed toho všeho,“ řekla. „Příprava je nesmírně důležitá, musíme všechno správně naplánovat včetně doplňků, švadleny, a to často pod hodně velkým časovým tlakem. Ale musí to klapnout.“

Stewartová oblékala také Cate Blanchettovou v roce 2007 do šatů z kovové síťoviny od Armaniho, které byly mnohem těžší, než si stylistka uvědomila. „Den po Oscarech měla Cate kůži úplně rudou. Šaty jsme pak zvážily a měly 18 kilo! Ale když jste ji viděli, jak je má na sobě, rozhodně byste to nepoznali,“ dodala.