Montérky i do kanceláře, neonově růžová a plastové sponky do vlasů. Letní trendy ovlivní film Barbie

Vyjasněme si to proto hned na začátku – lidé, noste cokoliv, co vám v tomto již brzy upoceném a uplahočeném ročním období dovolí přežít. A pro ty, které zajímá aktuální výhled na letní sezonu, tu má Čekstajl tři trendové chuťovky.

Tak zaprvé! Víte, co má společného Krteček, strýček Pompo a svářečka Alex z romantického trháku Flashdance? Nadšení pro pracovní oděv! Kalhotky s kapsami, plátěné lacláče nebo montérky – nazývejte je, jak chcete. Jisté je, že praktičnosti tohoto jednodílného oděvu podlehl i oděvní průmysl. Jeden takový žlutý kousek s černými zipy a přezkami zařadila do své aktuální letní kolekce i britská návrhářka Stella McCartneyová. A když se letos zpěvačka Rihanna objevila na Super Bowlu v zářivě rudém kotelnickém úboru od značky Loewe, jasně tím tento trend posvětila.

Léto 2023 bude též návratu královny luxusního minimalismu, designérky Phoebe Philo

Ať už s teniskami, nebo podpatky, zdobené třpytivými brožemi či rozepnuté až po pupek, montérky jsou vhodné pro instalatéry, těhotné, ale s těmi správnými doplňky i do kanceláře. Pohodlné budou uvázané s rukávy v pase, v případě dešťové přeháňky zapnuté až ke krku, ale hlavně pojmou vše od mobilního telefonu, přes lahev vody až po krabičku s domácím obědem.

Módu, která slouží svému nositeli, a nikoli naopak, vždy propagovala britská designérka Phoebe Philo. Svým citem pro oblečení minimalistické, každodenní a přesto se šmrncem nejdříve vedla značku Chloé, následně dům Celine. A když v roce 2018 oznámila svůj odchod, byl to pro její skalní zákaznice šok. „Kde budeme teď nakupovat,“ ptaly se klientky skálopevně přesvědčené o tom, že nikdo nerozumí moderní ženě víc než právě Philo.

Jejich stesky designérka přiživuje již od roku 2021, kdy oznámila, že se do módní branže vrátí pod vlastní značkou. Stále odkládaný a dlouho očekávaný návrat této královny tiché a luxusní módy je nyní naplánován na letošní červenec, kdy by měly být spuštěny registrace k nákupu její první sólové kolekce. Celá řada by měla být v prodeji od září.

Na dovolenou i do kanceláře jsou letos povoleny montérky.

Jen béžově černá nuda to ale nebude. Do kin totiž v létě vstoupí příběh z plastového Barbielandu. O filmu talentované režisérky Grety Gerwigové se mluví již od loňského roku, kdy byly zveřejněny první fotografie z natáčení. Už teď proto víme, že se můžeme těšit na herečku Margot Robbieovou v růžových kostkovaných minišatech a herce Ryana Goslinga v džínové vestě s odhalenou hrudí tak hladkou a svalnatou, jak jen jsme od Mattela zvyklí.

Módní editoři proto předpokládají, že letošní dvouměsíční prázdniny zásadně ovlivní filmovými Oscary ověnčená kostýmní výtvarnice Jacqueline Durranová, která oblékala známé historické snímky jako Pýcha a předsudek (2005), Pokání (2007), Kráska a zvíře (2017) či Malé ženy (2019). Nyní ale čekejme, že se nám do garderoby bude chtít vplížit neonově růžová, nepohodlné vysoké podpatky, plastové sponky do vlasů i kolečkové brusle. Dovolíte jim to?