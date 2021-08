Štrikující sportovec. Olympijský skokan Tom Daley nadchnul svět svým pletením

Že se na Olympiádě může zrodit módní hvězda, by čekal jen málokdo. A přesto letošní letní hry v Tokiu tu svou mají. Jmenuje se Tom Daley, je mu dvacet sedm let a je zlatým olympijským vítězem ve skoku do vody z desetimetrové věže i držitelem bronzu za synchronizovaný skok.