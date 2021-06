Nenáviděný symbol útlaku hlásí comeback. Korzety slaví v časech teplákovek velký návrat

Je to filmová klasika. Půvabná dáma se pevně drží rámu postele, zatímco jí služebná utahuje do korzetu, až nebožačka jen bezmocně funí. Asi není v módní historii oděvu, který by měl tak turbulentní osud jako korzet. Tak dlouhou dobu se šněrovačka zdála nepostradatelným spodním prádlem, až byla zavržená a nenáviděná jako symbol tortury. Přitom teď, v čase tepláků a tenisek, slaví velký návrat.

Spodní prádlo s pověstí mučednického nástroje začaly ženy nosit v 16. století. Postupně se vyvíjela podoba korzetu. Tvaroval nejen poprsí a pas, ale někdy i celé boky. Stejně tak existovala i jeho krátká varianta obepínající pouze pas. Když se korzet v 19. století vyhříval na vrcholu své největší popularity, začala se šířit debata o jeho vlivu na ženské tělo. Zatímco někteří lékaři byly přesvědčeni o jeho pozitivním vlivu na držení figury, druzí upozorňovali na deformování orgánů, dýchací potíže a přispění k potratům.

Aristokratický zjev a vlasy nakrátko. Burberry a Chanel vzdávají hold múze návrhářů Stelle Tennantové Když ženy korzety odložily, začaly si postavu formovat dietami, sportem nebo plastickými operacemi. Kdo ví, kde by slavná šněrovačka zůstala, kdyby nebyla vynalezena guma, spolu s ní elastická vlákna a pružnější materiály. Jen díky nim dokáže moderní korzet držet siluetu torza, aniž by nositelka k jeho nošení potřebovala lekci dýchání.

I když šněrovačka už není součástí denní rutiny v oblékání, z módy skutečně nikdy nevymizela. Velkou propagátorkou korzetu se v 70. letech stala matka punku, Vivienne Westwoodová. A kdo by si nevzpomněl na 80. léta s Madonnou zpívající Express Yourself ve slavném špičatém korzetu z růžového saténu, který jí na turné navrhl Jean Paul Gaultier? Za současný návrat vysoustružených těl podepřených kosticemi viní odborníci na trendy populární netflixový seriál Bridgertonovi, v němž se slavná šněrovací scéna samozřejmě odehraje hned v prvním díle. Když se tato romantická podívaná odehrávající se v 19. století objevila na konci loňského roku v éteru, módní vyhledávače zaznamenaly neobvykle vysokou poptávku po korzetech. Ty se dnes nosí nikoli schované pod šaty jako v případě seriálové debutantky, ale na tričku, košili, šatech, prostě všem na očích. Obliby korzetů si jistě všimly i známé značky. Vždyť řetězec H&M minulý týden uvolnil kolekci vytvořenou ve spolupráci s losangeleským studiem Brock. Tato značka je pro všechny dámy, které si rády hrají na Marii Antoinettu a nebojí se obléknout do práce jako na lov motýlů. Pro slavný řetězec tato značka vytvořila řadu šatů a topů přímo korzetových nebo volně inspirovaných šněrovacím negližé. Návrat korzetu ale není jen hra na dobové drama. Vždyť teprve devatenáctiletá zpěvačka Billie Eilish odhodila svou vytahanou mikinu a nechala se v květnu nafotit pro britský magazín Vogue v několika modelech svazujících pas. A když se do korzetu upne i mladá diva, jejíž tvarově nespecifické úbory dlouho usměrňovaly styl oblékání mladých lidí po celém světě, zřejmě se blíží soumrak vytahané módy, tepláků a velkých triček.