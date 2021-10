Trend oblečená-neoblečená se po dvaceti letech vrací. Pidisukně jsou zase v módě

Kromě Aguilerové tehdy předváděly břicho samý sval a dokonalá stehna i další popové divy té doby. Spolu s nimi i holky na diskotékách, kde zrovna vyhrávaly hity Eminema a Seana Paula.



Po dvaceti letech se trend oblečená-neoblečená vrací znovu. Sukni tak krátkou, že odhaluje kapsové váčky, chce do šatníků vrátit třeba italská značka Miu Miu. Ta titěrné sukně předvedla na své poslední přehlídce pro léto 2022. Jejich délka je prý reakcí na postpandemický svět, v němž se chudák izolovaný člověk vrací zpátky do kanceláře. Kašle na firemní předpisy, které mu nařizují délku sukně. Jednoduše popadne nůžky, stříhá a stříhá, až mu ze sukně zbyde jen pramálo.

Mini nám má prý po covidu navrátit ztracené sebevědomí. A snad se skutečně blýská na lepší časy. Vždyť minisukně se zrodila v šedesátých letech a jaká to byla doba! „Život je skvělý,“ prý křičí do světa každý, kdo si sukni krátkou tak, že není radno se v ní předklánět, oblékne. Tedy alespoň to tvrdí módní návrhářka Mary Quantová, tvůrkyně slavné krátké sukně.



Zkracují i u Diora. Jeho kreativní ředitelka Maria Grazia Chiuriová zastřihla všechny délky dámských spodních dílů. Po několika sezonách, kdy se sukně nosily cudně pod kolena, takzvaně midi, končí najednou odvážně vysoko. Hříšně krátká mini je prý symbol revoluce, mládí a znakem změny. Pokud se mladí necítíte a to poslední, po čem toužíte, je nějaká změna, není se čeho bát.

Christina Aguilera

Podle Chiuriové je sukně o délce opasku pro každého - mladého, starého i znuděného životem. „Pokud tedy není zima,“ zažertovala po přehlídce sedmapadesátiletá návrhářka. Sama ale minisukni neoblékla. Divákům poděkovala ve velmi střídmém černém kostýmku a modelky, na nichž krátké sukénky demonstrovala, byly záviděníhodně mladé a revoluce zcela jistě schopné.



Radostné výhledy světového dění předvídá celý týden módy v Paříži. Nejoptimističtější kus oblečení představil také italský dům Prada. Módní dům Balmain zase slavil deset let svého kreativního ředitele u kormidla značky a oslavovalo se v krátkých sukních. Návrhář Olivier Rousteing poslal na molo spoře oděnou nejen čtyřicátnici Millu Jovovichovou, ale i padesátnice Carlu Bruniovou-Sarkozyovou a Naomi Campbellovou.

Pokud chceme s módou držet krok, neměly by být tyto Vánoce o cukroví ani o bramborovém salátu, abychom se v létě necítili na mini či mikro příliš otylí.

Vždyť mladí se krátkých sukní nemohou dočkat! Už v létě se dvacetiletá zpěvačka Olivia Rodriguezová dostavila na schůzku do Bílého domu, kde měla řešit podporu očkování proti covidu-19, v růžovém kostýmku Chanel. A hádejte, kam její sukně sahala? Sotva do půlky stehen!