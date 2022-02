Návrat uniforem. Jak ideálně vybavit šatník a proč si koupit rovnou pět slušivých košil?

Většina pracovišť v Česku dovoluje svým zaměstnancům nosit si, co chtějí, přesněji cokoliv, co je v souladu s firemním dress codem. Jenže příliš mnoho svobody občas bývá na obtíž – a v momentech, kdy se musíte ráno během půl hodiny vypravit do zaměstnání a do toho řešíte přípravu svačin školou povinným dětem, to platí dvojnásob.

Ať už trávíte dny ve třídě, v kanceláři, v co-workingovém prostoru, nebo jen v místní kavárně, možná je právě teď správná chvíle stvořit si svou pracovní uniformu. Ne že by to měl být rovnou vojenský stejnokroj, který tolik miloval císař František Josef I, jemuž se díky oblíbeným rudým armádním kalhotám přezdívalo „poručík Červená nohavice.“