Další ošklivé boty na léto, ovšem s příběhem. Gumové nazouváky jsou vyrobené z rozemletých vibrátorů

Její zakladatel David Teitelbaum prý před lety navštívil továrnu Doc Johnson, jednoho z největších výrobců erotických pomůcek v USA, a když viděl množství vibrátorů, které neprojdou kontrolou kvality a zůstanou nikým nevyužité, dostal nápad – co takhle dát odhozeným robertkům šanci a vyrobit z nich něco užitečného?

Následovaly dva roky vývoje, než světlo světa spatřily gumové nazouváky Plastic Soul. Pro jejich výrobu byly odhozené vibrátory rozemlety na milimetrové kousky a smíchány s etylen-vinylacetátovou pěnou zvanou EVA. Právě ta botě dodá pružnou, měkkou strukturu, ostatně dobře ji znají nositelé kultovních ťapek Crocs. Namíchaná směs se pak vstřikuje do forem, obarvuje se na čistě bílou a vystýlá se stélkou z korku a bavlněnou podšívkou, takže bota poskytne nositeli komfort, po němž moderní člověk tolik touží.

Líbivost celého příběhu ale převyprávěním tiskové zprávy končí. Na první pohled se totiž nové Plastic Soul až příliš podobají gumovým nazouvákům Yeezy Foam Runner. Tyto velmi futuristické trepky vytvořil umělec Kanye West ve spolupráci se sportovním gigantem Adidas a jejich zveřejnění se letos na jaře neobešlo bez velkých vášní.

Dalším podobnostem s teniskami New Balance či značkou Balenciaga se designér Teitelbaum jen směje a tvrdí, že k jeho botám z namletých vibrátorů ho inspirovala The Broad, moderní budova a muzeum umění stojící v Los Angeles. Ta byla postavena před sedmi lety a má velmi moderní tvář s charakteristickým bílým pláštěm a mřížovanou fasádou.

Možná některé zákazníky designová inspirace neuráží, co si ale pomyslí o propagaci samotných bot? Značka Rose in Good Faith totiž prohlašuje, že recyklací odhozených erotických hraček jsou jejich gumové střevíce udržitelným produktem a navádí k ekologickému přístupu v obuvnického průmyslu. Jenže výrobce už neuvádí, kolik rozemletých robertků jeden pár bot obsahuje. Navíc jednou větou přiznává, že továrna Doc Johnson vyprodukuje pouze malé množství vadných erotických hraček.

A tak je jejich reklamní heslo – Stop Fucking Mother Nature – více než k smíchu. Kdo jiný kašle na matku přírodu víc než výrobce nových, „udržitelných“ bot obsahujících také pěnu EVA, která je z ropy a bude se v životním prostředí rozkládat dalších tisíc let? Kdo si tady z ekologie dělá dobrý den než ten, kdo tvrdí, že koupí hypermoderních bot se zákazník chová udržitelně? Jistě, s nesnesitelnými hicy, které právě sužují celou Evropu, člověka napadá, jak by mohl přispět ke zlepšení klimatu na Zemi. Koupě gumovek za sto třicet dolarů, v přepočtu tedy něco přes tři tisíce korun, to ale rozhodně není.