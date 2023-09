Za módou do muzea. Tři tipy na zajímavé módní výstavy: v Londýně, Calais a Paříži

Je to vůbec první výstava v Británii věnovaná legendární francouzské návrhářce Gabrielle Coco Chanel. Své brány otevřela Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto 16. září v londýnském Victoria & Albert Museum.

V rozsáhlé expozici o klíčové osobnosti módy 20. století na návštěvníky čeká přiblížení životní dráhy i stěžejních modelů této světoznámé osobnosti, průkopnice moderního ženského odívání, od otevření prvního, tehdy kloboučnického butiku v roce 1910 až k poslednímu představení módní kolekce v roce 1971.

Na výstavě Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto v londýnském V&A Museum budou k vidění dvě stovky modelů francouzské módní návrhářky. Mimo jiné i nadčasové večerní šaty z bavlněného červeného sametu z roku 1932. Šaty navržené pro paní Lucily de Chaudenay však prokázaly, že Gabrielle Chanel se se svým novátorským přístupem zase trefila do černé.

Mezi 200 looky budou k vidění ikonické kostýmy, ale i kousky z první módní linie z roku 1916, kostýmy k představení Le train bleu z roku 1924, šaty navržené pro herečky Lauren Bacall a Marlen Dietrich či dámské kalhoty. Vedle toho i parfémy a nespočet šperků a inspirace anglickým tvídem.

Pokud nemáte až do 25. února 2024, do kdy výstava trvá, cestu do Londýna, co takhle Francie? Jsou tam k vidění hned dvě zajímavé módní expozice. V muzeu krajky Cité de la Dentelle et de la Mode v přístavním městě Calais běží až do 12. listopadu tohoto roku výstava Yves Saint Laurent: Transparences.

Výstava Yves Saint Laurent: Transparences v Calais.

V muzeu, které chce výstavou poukázat na práci s delikátní krajkou, najdete šest desítek krajkových a vyšívaných modelů zakladatele stejnojmenného módního domu. Nechybí velké večerní róby, ale ani krajková saka nebo kostýmky. V následujícím roce se expozice přesune do Paříže do Yves Saint Laurent Museum.

V hlavním městě módy, konkrétně v pařížském Musée des Arts Décoratifs, bude od konce listopadu do 28. dubna 2024 ke shlédnutí výstava věnovaná holandské avantgardní módní návrhářce Iris van Herpen, ženě známé pro extravagantní, byť efemérní propojení nových technologických postupů a vysoké krejčoviny.

Výstava Iris van Herpen. Sculpting the Senses.

Kromě stovky haute couture šatů otevře výstava Iris van Herpen. Sculpting the Senses téma vztahu oděvu a prostředí, rychle se měnícího světa a femininity.