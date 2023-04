Ashley Berrysmith nedávno v lodním kufru objevil tisíce fotografií z dvacátých let minulého století. Celou kolekci věnoval historikovi Martinu Nekolovi, který se snaží, aby jméno Bohumila Pospíšila bylo stejně známé jako před lety. Výběr z dobrodruhova unikátního fotoarchivu je právě k vidění na výstavě v Havlíčkově vile v Břeclavi.

Natruc dobrodruhem

Bohumil Pospíšil se narodil v roce 1902 v Přerově. Jeho rodiče zemřeli, když byl ještě dítě, vychovali jej příbuzní. Z každodenní reality pomyslně utíkal do cizokrajných zemí. Četl cestopisy a vysnil si, že se jednou vydá do exotických krajů. Počátkem 20. let se se svým kamarádem z Přerova Josefem Hüblem přestěhoval do Prahy. Pospíšil se tu seznámil s Klementinou Šebestovou, která byla o devět let starší, a zplodili tři děti. Rodinný život ho ale nelákal. Ve společnosti Hübla proto v srpnu 1926 vyrazil na pětileté putování kolem světa s cílem navštívit co nejvíce zemí.