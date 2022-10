SIERING: Jak se v Německu mluví o tom, o čem se v Německu nesmí mluvit

Pokládám za smutné, že existuje hodně témat, kde si dnes lidé netroufají říci nahlas svůj názor. A to nejen svým přátelům, ale často ani v rodině. Politická kultura je vyostřena a stále víc platí nechvalně známé: Kdo nejde s námi, jde proti nám!

Když jsem přišla před více než 35 lety do Západního Berlína, existovalo jen jediné téma, kde přátelé ztišili hlas, když mluvili v restauraci či baru - o Židech. Když jsem začala vyprávět v Česku tehdy oblíbené anekdoty o Kohnovi a Roubíčkovi, dávali si prst na rty. Pššššt! Teprve jsem zjišťovala, jak hluboce jsou Němci vůči Židům pokorní. Stojí za zmínku, že jen na odškodnění obětí holocaustu vyplatilo Německo od války 90 miliard dolarů.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Možná to české čtenáře překvapí, ale celkový počet židovských obyvatel v Německu není vůbec malý - odhaduje se na 225 000 osob. Po Francii a Velké Británii má tak Německo třetí největší židovskou komunitu v Evropě. Do země také přišla řada Ukrajinců a Rusů židovské národnosti.

Média často informují o tom, že hrozba antisemitismu je stále živá, stále znovu se rozebírá utrpení Židů za války, ale i to, zda se Židům v Německu nebo jinde ve světě dnes neděje nějaké příkoří. Je proto zajímavé sledovat jednu aktuální kauzu jaksi z opačného spektra - kde Žid je v roli obviněného.

Hlavním aktérem příběhu je pěvecká hvězdička Gil Ofarim, který se hlásí k sekulárnímu židovství. Ve virálním videu obvinil z antisemitismu jeden z lipských hotelů. Večer 4. října 2021 ho měl recepční hotelu „The Westin Leipzig“ odmítnout obsloužit - prý proto, že se Ofarimu na krku houpal řetízek s Davidovou hvězdou. „Odložte si svou hvězdu, pak vás můžu přihlásit v hotelu,“ řekl údajně Orafimovi. Na video reagovala řada osobností, například tehdejší ministr zahraničí Heiko Maas, který byl „ohromen“ a vyzval k „semknutí společnosti“ proti antisemitismu.

Jenže pak se stalo, že management hotelu se rozhodl hájit své dobré jméno. Uvěřil totiž verzi svého manažera. Hotel vydal toto stanovisko: „Na recepci čekalo ten večer hodně lidí a pan Ofarim se dožadoval přednostního odbavení, což zaměstnanec recepce neudělal.“ Hotel podal k soudu stížnost a Zemský soud v Lipsku zahájil líčení, protože uznal obvinění hudebníka Gila Ofarima z falešného podezření, pomluvy a podvodu. Je to případ jako pro Hercula Poirota: Na videozáznamech z bezpečnostních kamer z hotelu totiž Davidova hvězda židovského hudebníka není vidět na jeho krku ani ve vstupní hale, ani u vchodu do hotelu. Co se tehdy vlastně událo?

Proces měl začít 24. října. Gil Doron Reichstadt Ofarim, což je zpěvákovo celé občanské jméno, má usednout na lavici obžalovaných v největší soudní síni. Bude čelit obvinění na základě paragrafu § 164, který zakazuje úmyslně vytvářet před veřejným orgánem nepravdivý dojem, že jiná osoba spáchala trestný čin. Hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let nebo pokuta.

Avšak krátce před soudem bylo přelíčení odloženo. Mluvčí soudu sdělil médiím, že je třeba dořešit „otevřené otázky.“ Vzhledem k tomu, že příslušné trestní oddělení je v současné době zaneprázdněné, lze nový termín soudního řízení očekávat nejdříve za půl roku.

Autorka je vydavatelkou N&N Czech German Bookmag.