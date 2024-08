SIERING: Jak německá vláda lítá v oblacích aneb o Zákazu nočních letů

Dne 30. července, let EW8531. Pilot Airbusu 321 společnosti „Eurowings“ se připravuje v nočním Berlíně na přistání. Moc času mu nezůstává. V metropoli platí od půlnoci zákaz rušení nočního klidu. Již je pár metrů nad přistávací dráhou, 90 metrů nad zemí, ale kvůli zpožděnému odletu z Alicante by přistál deset sekund po půlnoci. Tedy v době, kdy již vstoupil v platnost zákaz nočních letů. Místo přistání dostal pilot příkaz okamžitě vzlétnou, otočit se a odletět do Hannoveru. Přistání O.40 hod. Nemluvme teď o tom, že obyvatelé v okolí Schönefeldu byli rušeni vysokým hlukem ze vzlétnutí letadla a 212 cestujících po půl noci muselo řešit ubytování či cestu zpět do Berlína. Jelikož se jednalo o let z prázdninové destinace, dá se předpokládat i vysoký podíl dětských cestujících.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

„Navzdory zpoždění v daný den posádka letu vynaložila veškeré úsilí, aby cestující doletěli na cílové letiště BER,“ uvedl mluvčí Eurowings pro noviny BILD. Přistání jim však povoleno nebylo.

Annalena má zelenou

Takovéto problémy německá ministryně Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) řešit nemusí. 23. června chtěla ve Frankfurtu sledovat fotbalový zápas Německo-Švýcarsko, ale následující den ráno se konalo zasedání ministrů zahraničí EU v Lucemburku. Rozhodla se odletět ještě večer po zápase, ale stalo se tak přesně 54 minut po půlnoci, teda když už i ve Frankfurtu platil zákaz nočních letů. Ve stejnou dobu odletěl spolkový kancléř Olaf Scholz (SPD) jiným letadlem zpět do Berlína. Oba svou žádost o zvláštní povolení odůvodnili převažujícím „veřejným zájmem“ na vládních letech.

Strana zelených je velkým propagátorem zákazu nočních letů v Německu. Považují se za zastánce místních obyvatel, kteří chtějí v noci klidně spát a nebýt rušeni hlukem z letadel. Zákaz platí v mnoha německých městech, ale ne pro všechny. U německých politiků platí vodu kázat, víno píti.