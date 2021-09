Normy se mění a ženy zase odhazují podprsenky. Změnila situaci pandemie?

Barbadoská zpěvačka Rihanna (33), která je považována za globální hvězdu, bývá běžně fotografována, aniž by měla pod oblečením podprsenku, a to jak na oficiálních akcích, tak třeba i na procházce. Rozhodně přitom nevypadá, že by řešila, zda se jí pod oblečením rýsují bradavky. Britská herečka Gillian Anderson (52), která v poslední sérii seriálu The Crown ztvárnila roli „železné lady“ Margaret Tatcher, odložila podprsenku úplně, s tím, že je prostě líná: „Neřeším, jestli mi moje prsa dosáhnut na pupík. Už prostě nenosím podprsenku,“ citovala herečku americká televizní stanice CNN. Její vyjádření sklidilo značnou pozornost na sociálních sítích.