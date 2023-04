Lidovky.cz: Proč jste se v CAMPu rozhodli uspořádat výstavu věnující se bytové situaci v Praze?

Tématu bydlení se dotýkáme ve všem, co v IPRu děláme. Je to jedna z klíčových pražských otázek, po mém soudu daleko větší než například doprava. Proto jsme na toto téma připravili již několik výstav, které se věnovaly jednotlivým městským územím. U každé z nich se ale ukázalo, že téma bydlení je potřeba uchopit samostatně v širším kontextu, protože debaty se k němu stejně vždy stočily.

Lidovky.cz: V jakém duchu se debaty nesly?

Debaty o bydlení v Praze se u nás pohybují v neuvěřitelných extrémech. Jedni říkají: dejte zelenou všem developerům, druzí říkají: developeři jsou zlo, místo nich by mělo stavět město nebo stát. Výstava má za ambici ukázat základní parametry této debaty, ukázat kontext, čísla a reálný stav věci.

Lidovky.cz: Ten je jaký?

Co se týče bydlení, můžeme se na to dívat několika pohledy: zda se tu byty prodávají nebo neprodávají do zahraničí, zda jsou investiční, jestli jsou tyto investiční byty prázdné, nebo v nich někdo žije… Nejpodstatnější je ale to, že Praze chybí tisíce bytů, které nestavíme. Lidé do hlavního města přicházejí a tento vývoj se nedá zastavit.

Pro představu: Praha má zhruba 720 tisíc bytů. Ročně se do Prahy přistěhuje 10 až 15 tisíc nových lidí. Zároveň se o Praze říká, že má zhruba 1,3 milion obyvatel, když se ale podíváme na data, například od mobilních operátorů, tak jsme zhruba na číslu 1,6 milionů obyvatel. K tomu navíc do hlavního města jezdí denně asi 200 tisíc Středočechů, takže město reálně obsluhuje téměř 2 miliony lidí.