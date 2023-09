Z košíku na pánev. Hříbky na másle vás uchvátí, slibuje šéfkuchař Pavel Drdel

HŘÍBKY NA MÁSLE Ingredience ■ 1,2 kg čerstvých hřibů ■ čerstvá majoránka ■ 120 g másla ■ 1 větší cibulka ■ 250 ml zeleninového vývaru ■ libovolný bylinkový ocet ■ olej na marinování ■ libovolný bylinkový olej na dokončení ■ sůl, pepř ■ naložená zelenina, popř. kapary, klíčky nebo bylinky na ozdobu 1. Na přípravu pokrmu jsou ideální drobnější hříbky, které očistíme a přepůlíme. Přendáme je do misky a krátce namarinujeme v oleji s lístky čerstvé majoránky. Spolu s kouskem másla je pak přendáme na pánev a ze všech stran opečeme do zlatavé barvy. Teprve poté osolíme a opepříme. 2. Cibulku oloupeme, nakrájíme nadrobno a zpěníme na másle. Přidáme houbové odkrojky, podlijeme vývarem a podusíme doměkka. Pak přendáme do mixéru a spolu se zbytkem másla vyšleháme do krémové omáčky. Ochutíme solí, pepřem a lehce okyselíme bylinkovým octem. 3. Ještě horké hříbky přeléváme omáčkou a servírujeme. Pokud chceme jídlo výraznější, podáváme s nakládanou zeleninou, popř. kapary, čerstvými bylinkami nebo klíčky.