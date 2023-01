Nejen sex, ale i společné peníze. Terapeut Vojtko popisuje, jak se vypořádat s tabu dnešních vztahů

Láska je krásná věc, ale jak ta leze do peněz! prohlašuje Vlasta Burian jako koncipient advokátní kanceláře doktora Fauknera ve stále reprízované filmové komedii Ducháček to zařídí z roku 1938.

Svému zamilovanému šéfovi, který velkoryse investuje do všeho, na co si jen pomyslí mladá Julie v podání Adiny Mandlové, svérázně pomáhá při spravování finančních záležitostí zchudlé šlechtické rodiny z Rispaldic. Stojí za ním i ve chvílích, kdy se k němu tato rodina chová značně povýšeně a kdy se on sám kvůli své poněkud zaslepené lásce dostane do finančních problémů.

Ač se jedná jen o filmovou fikci, která vznikla v době, kdy panovala dost odlišná společenská pravidla, která se týkala i partnerských vztahů, snímek docela názorně ukazuje, jak důležité jsou peníze ve vztahu. A současně ilustruje, jaké komplikace mohou nastat, když se o penězích otevřeně nemluví, ale spíš jen naznačuje, třeba proto, „že se to nesluší“. Překvapivé je, že po více než pětaosmdesáti letech od vzniku této veselohry se některé představy o tom, jak se (zamilovaní) lidé mají chovat, pokud jde o peníze, nezměnily.