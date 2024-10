Vůně jako dárek? Raději to nedělejte, je to příliš intimní, radí parfumérka

Lidovky.cz: V ateliéru máte jen tmavé skleněné nádobky. Necháváte si je vyrábět na míru?

Olga: Skleněné nádoby nám dělá na míru česká sklárna na Moravě, která jako jediná vyrábí laboratorní sklo. To, že jsou nádoby tmavé, je spíše otázka designu. Nemusely by být, ačkoli vonné esence nemají rády příliš světla – nesmí být na přímém slunci – a dobře jim nedělá ani teplo. Ideální teplota je kolem dvaceti stupňů, takže tu moc netopíme ani v zimě.

Lidovky.cz: Co jste dělali, než jste se rozhodli, že se vůbec budete zaobírat parfémy?

Olga: Parfémy a vůně nás provázejí celý život. Moje maminka byla chemička, a tak to pro mě má ještě hlubší podstatu. Chemie mě obklopovala celé dětství. Vzpomínám, že všude byly pipetky a kádinky. I proto jsem se rozhodla studovat ve Varšavě parfumérství a později se vydala studovat do Grasse na Institute of Perfumery, jednu z nejprestižnějších škol na světě.

Borys: Já k chemii tak blízko neměl, vystudoval jsem ve Varšavě vojenskou školu. Ale rozhodně nejsem voják. Studoval jsem mezinárodní vztahy a pak pracoval v korporátu, což mě opravdu nebavilo. A protože jsme vždycky přemýšleli, že budeme dělat něco spolu, napadly nás parfémy a vše kolem toho.

Lidovky.cz: Oba pocházíte z Polska. Proč jste zamířili podnikat do Prahy?

Olga: My Prahu, ale i celé Česko milujeme. Jezdili jsme sem na výlety tak často, že nás jednoho dne napadlo, že bude jednodušší tady bydlet.

Borys: Část mé rodiny pochází z Česka. Mám také trochu české příjmení, které mimochodem není v Polsku příliš populární. A jak říkala Olga, opravdu jsme sem jezdili každou chvíli a bývali jsme smutní z návratů do Polska. Mám navíc mnoho krásných vzpomínek z dětství na české léto, na jeho vůni, na jeho vřelost. A tak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme.

Lidovky.cz: Jeden z vašich parfémů je českým létem inspirovaný. Jaká je to vůně?

Borys: Lípa, slaměnky, mech a seno.

Olga: Do parfémů používáme vonné esence nám blízké, rádi máme také kadidlo nebo český rybíz. Především se snažíme používat vůně, které se objevují v místní krajině. České léto nikdy nebude vonět jako bergamot.

Lidovky.cz: Kde suroviny nebo vonné esence na výrobu parfémů či svíček kupujete?

Olga: Spolupracujeme s dodavateli z Grasse, odtud jsou suroviny nejkvalitnější. Je to hlavní město parfumérství na světě. A na výsledku je to znát. Z továrny, odkud kupujeme suroviny my, je kupují světoznámé značky. Pracujeme se surovinami z celého světa. V nabídce jich máme více než dvě stovky. Největší důraz však klademe na lokální evropské suroviny, místní bylinky, květiny, ovoce a stromy. Například milujeme vůni rybízů, kupujeme jich hned několik. Každý rybíz totiž voní jinak.

Borys: A lípu, mateřídoušku, heřmánek a lokální květy.

Lidovky.cz: Když se vrátím ke studiu v Grasse. Olgo, jak moc těžké bylo se tam dostat?

Olga: Měla jsem obrovskou výhodu, že jsem absolvovala stejný obor ve Varšavě, což by se dalo brát jako takový první stupeň. Dostat se na školu v Grasse snadné není, ale povedlo se. I díky tomu, že jsem se na zkoušky připravovala se zkušenou parfumérkou. Ta mi opravdu velmi pomohla.

Lidovky.cz: Jak moc máte citlivý nos?

Olga: Až příliš. Ač například miluju divadlo, bohužel do něj nechodím. Uzavřené prostory, které jsou plné navoněných lidí, mi prostě nedělají dobře. Nedá se to vydržet. Lidé o tomto nepřemýšlejí, ale mně se běžně stává i v restauraci, že když je číšnice příliš navoněná, návštěvu podniku si neužiju. Nemohu se soustředit na to, co jím, když cítím úplně něco jiného. O městské hromadné dopravě raději ani nemluvím.

Borys: Nemám tak citlivý nos jako Olga, ale už je také vycvičený. Mám za sebou mnoho kurzů, a tak Olgu naprosto chápu. Teď se moc těšíme, že se budeme stěhovat, protože bydlíme v domě, kde máme pod okny popelnice. To je peklo.

Lidovky.cz: Olgo, jakou nejjemnější vůni dokáže váš nos zachytit?

Olga: Nejde to tak docela specifikovat, každý má nos trochu jiný, ale já rozeznávám vůni deště, který ovšem voní pokaždé jinak. Podle toho, kde prší.

Borys: Nejraději máme vůni deště u Baltu. Na pláži, která hraničí s lesem. To je neuvěřitelná vůně.

Olga: Užívám si také vůni papíru. Každý voní jinak. Podle gramáže, použitého inkoustu, tedy barev. Jinak mám velmi ráda dřevité a orientální vůně. Sama se ale kvůli práci příliš často nevoním. Mně parfém vydrží roky.

Lidovky.cz: Nedávno jsem zjistila, že jeden z mých oblíbených parfémů přestali vyrábět. Nedozvěděla jsem se přesně důvod, ale jedna prodavačka mi naznačila, že by to mohlo být použitými surovinami v parfému. Jak často se mění legislativa, nařízení, kolik čeho se může používat?

Borys: Pravidla se mění rok co rok. Je to především kvůli alergenům. Organizace ve Francii každý rok aktualizuje seznam alergenů. A tak se už moc nepotkáte s přírodní limetkou nebo jalovcem. Jedním z důvodů, proč může být vůně stažena z prodeje, jsou změny v kosmetických předpisech. Parfémy jsou stejně jako jiné kosmetické výrobky složeny z ingrediencí, které musejí procházet častými aktualizacemi předpisů. Když je složení příliš „staré“, mohou někdy značky zvolit jednodušší cestu a nechat vůni „zmizet“. Vyhnou se tak tomu, že by musely aktualizovat složení.

Lidovky.cz: Jak se staví parfémová pyramida? A kolik složek je k tomu potřeba?

Olga: To je pokaždé jiné. Navíc – a v tom mají parfémy tak trochu výjimku – výrobce parfémů není povinen uvádět všechny složky, které vůně obsahuje. Takže parfém je vždycky takové tajemství. Většinou se udává, z čeho se skládají hlava, srdce a základ parfému. To jsou jen hlavní tóny. Hlava, to je začátek. Ten vám otevře dveře a docela rychle zmizí, třeba už po půlhodině. Potom vystupují srdce parfému a základ.

Borys: Je to trochu jako u vína.

Lidovky.cz: Jak si vybíráte parfémy pro sebe? A používáte je?

Olga: Mám teď takové grepové období, ale jinak parfémy kvůli práci většinu roku nepoužívám. Na workshop by se neměli vonět ani ti, co si jdou umíchat vlastní parfém, aby se navzájem „nerušili vůněmi“. Ale voňavky nakupuji velmi ráda, miluji například ty od italských značek. A mám různá období, v zimě jsem ujížděla na kakau.

Lidovky.cz: Jste schopná poznat i ingredience parfémů, které nejsou na etiketě uvedené?

Olga: Jsem. Neříkám, že poznám všechny. Ono je to navíc tak, že některé vůně jsou si hodně podobné. Například právě grep a černý rybíz mají něco společného. Každý člověk prostě vnímá vůně jinak. To máte jako s jídlem. To, co někoho pálí, jiný vůbec necítí. Totéž se nám stává s vůněmi. Jednou přišla žena, která tvrdila, že jí nevoní „sladké“ parfémy, ale když jsem viděla, co jí voní za esence, byla to pro mě hotová cukrárna.

Lidovky.cz: Chodí k vám na workshopy více žen než mužů?

Borys: Ze začátku to tak bylo, dnes se to vyrovnává. Už to není tak propastný rozdíl. Mohli bychom vám to říci přesně. Každý recept, který si tu kdo umíchal, máme schovaný v trezoru. To proto, abychom vůni uměli vyrobit znovu, když si ji lidé zase objednají. Takže víme, kdo byl autorem receptu. Jestli žena nebo muž.

Lidovky.cz: Myslíte, že je vhodné dát někomu parfém jako dárek?

Olga: Vlastně nejsem příznivcem takových dárků, ale mě zdeformovala profese. Takhle... Když dáváte vůni, kterou víte, že ten druhý používá, chybu neuděláte. U experimentů je to jinak. Každý má i jinou představu, jak by měl někdo vonět a co se k němu hodí. Parfém s vámi musí rezonovat, každý se na vaší kůži rozvoní jinak. Vybrat si, to je intimní záležitost. Parfém jako dárek naslepo bych nedoporučovala.

Borys: Takže zásadně kupuju do parfumerií vouchery.

Lidovky.cz: Vyrábíte i interiérové vůně – třeba pro restaurace –, ale zmiňovala jste, že navoněné servírky vám vadí.

Olga: Interiérové vůně se v restauracích používají nejvíce na toaletách. Jinak by se používat neměly, rozhodně ne v době, kdy tam sedí hosté. To by byl opravdu zkažený zážitek z jídla.

Borys: Záleží také na tom, z čeho je interiérový parfém složený. Teď jsem mimochodem zaznamenal průzkum, který udělala jedna velká benzinová stanice. Jak zvýšit prodej kávy? Stačí do interiéru vůni kávy nastříkat. Prodej kávy stoupl o neuvěřitelných čtyřicet procent. Lidé na ni dostali chuť, když ji cítili v prostoru. Tak takhle náš mozek funguje a vnímá vůně.

Lidovky.cz: V pandemii jste k ateliéru na Starém Městě, kde pořádáte workshopy, přidali ještě jeden obchod na Letné. Už jste měli málo místa?

Olga: Dá se to tak říct. Tady v ateliéru stále probíhají workshopy, tak jsme chtěli mít ještě jeden prostor, kde se budou moci lidé zastavit, v klidu si vše očuchat. Prodáváme tam nejen svíčky a interiérové parfémy, ale teď už i naši kolekci devíti parfémů, kterou jsme poslali do světa.

Lidovky.cz: Jaká je? Myslím ta kolekce parfémů...

Borys: Nejintenzivnější vztah mám k vůni Slavic, to je moje srdcovka. Toužili jsme po vůni inspirované Českem. Ale máme také parfémy inspirované Francií a Asií – především čajovou kulturou.

Olga: Uvést vlastní kolekci vůní byl náš sen. Zaměřili jsme se na jednoduché kompozice, většina parfémů má jen několik tónů. A samozřejmě má každý z nich své tajemství a tajné ingredience. Bylo pro nás také důležité, jak budou vypadat flakony. Nakonec jsme se inspirovali tvarem kleneb měšťanských domů 17. století. Takže když se teď podíváte nahoru, pochopíte to. Inspirovaly nás klenby v ateliéru.

Lidovky.cz: Musím se zeptat ještě na jednu věc. Je jednoduché spolu žít i pracovat a trávit společně tolik hodin?

Olga: Možná proto jsme si vlastně otevřeli druhý obchod.

Borys: Já jsem víc na Miladě (druhý obchod Perfumed Prague najedete v ulici Milady Horákové, pozn. red.) a Olga na Karolíně (první ateliér má sídlo v ulici Karolíny Světlé, pozn. red.). Takže každý máme svou holku.

Olga: Tak byly snazší i těžší chvíle, ale to je normální. Musíte si představit, že jsme se přestěhovali do Prahy, kde jsme nikoho neznali, neuměli jsme pořádně česky a začínali podnikat. Kdo by se nehádal?

Borys: Velká výhoda je to, že rodiče máme ve Varšavě. To si pak člověk rozmyslí, jestli odejde, sbalí kufry a vydá se na osmihodinovou cestu. Už ve vlaku by vychladl.

Olga: Do podnikání jsme vložili celá svá srdce a myslíme si, že je to znát. A jasně, pořád ještě nemluvíme perfektně česky, pořád se občas dohadujeme, ale pořád jsme spolu a pořád nám to za to stojí. A to o našem spojení něco vypovídá. Jedeme v tom prostě spolu.