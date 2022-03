Velkým psům běží vnitřní časomíra desetkrát rychleji než lidem. Jak starý je ten váš?

Hojně rozšířená poučka říká, že pro převod věku psa do měřítek lidského života platí jednoduché pravidlo. Stačí vynásobit skutečný věk psa sedmi. Věk ročního štěněte by pak odpovídal sedmiletému dítěti, jedenáctiletý pes by se dožil věku sedmasedmdesátiletého seniora.

Nikdo neví, odkud se tohle pravidlo vzalo. Nejstarší podobný výpočet se našel v rukopisech britských mnichů z Westminsterského opatství. Ti byli přesvědčeni, že psi stárnou devětkrát rychleji než člověk. Ve skutečnosti je to se psím věkem o poznání složitější.