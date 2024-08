Pétanque, petank, koulená. O historii i současnosti francouzského sportu, v němž nezáleží na věku a kondici

Dědečkové v klobouku a bílé košili kdesi ve francouzské Provence ve vůni levandule a při skleničce vína z domácích zdrojů postávají nad kovovými koulemi a beze spěchu přemýšlejí, jak by tou svou naťukli ty ostatní… Tahle představa o pétanque je v zásadě správná, ale dnes už tahle hra znamená mnohem víc. Může jít i o čistokrevný sport, jak potvrzuje prezident České federace koulových sportů Jindřich Kauca. „Ve Francii se pétanque hraje snad v každé vesnici, dědkové se vždycky navečer sejdou, dají do banku nějaké peníze, kouří, popíjejí víno... Jednou jsem hodinu pozoroval podobnou partu, zhádali se u toho skoro do krve. Hráli to mezi listím a větvičkami, ale mnoho z nich by mohlo jít směle mezi profesionály.“