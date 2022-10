Jsme feministky, ale moc to neříkáme. Lidé pak píšou nenávistné emaily, říkají herečky Nesvačilová a Vagnerová

Jedna z nich (nebudeme prozrazovat která) rozhovor málem prošvihla, protože si ho špatně zapsala do diáře. Ale díky rychlému zásahu té druhé dorazila společným taxíkem včas – i s garderóbou na focení a zkrášlovací maskou na unavený obličej. Uznejte, nepozná se tak pravé ženské přátelství?

Vizuálně jsou každá úplně jiný typ, ale energie z nich prýští identická. Obě se rády nahlas smějí, jsou přímé, chytré a pohotové, jedna za druhou dokončují věty, protože si čtou myšlenky.

Režisérka a herečka Petra Nesvačilová společně s herečkou, a nyní také scenáristkou, Hanou Vagnerovou právě vydaly diář na příští rok. Je prý legrační a osobitý – ostatně jako ony. Zatímco Hana právě přiletěla z USA a jde z role do role, Petru teď čeká příjemná pracovní pauza: rozhovor jsme stihly pořídit v posledním měsíci jejího těhotenství.

Lidovky.cz: Pamatujete si, kdy jste se vy dvě potkaly poprvé?

Hana: To si pamatuju velmi dobře. Stalo se to na natáčení filmu Marii Procházkové Žralok v hlavě. Já byla v prváku na DAMU a Péťa se připravovala na přijímačky na FAMU. Hrály jsme tam nějaký pozadí, Maria nás posadila na lavičku a říká: Tak si tam vzadu povídejte, ať to vypadá přirozeně... Tak jsme si začaly povídat – a zjistily jsme, že jsme obě zamilovaný do stejnýho kluka, což nás paradoxně sblížilo. Propovídaly jsme pak celé natáčení. Za to Marii vždycky děkujeme. I když nás z toho filmu nakonec vystřihla!

Petra: Ona teď připravuje další hraný film, tak jsme jí říkaly, ať nás tam zase posadí, klidně mimo záběr. Prý s námi počítá.