Budvar čeká, že mu kvůli koronaviru klesne část prodejů. Ubyli turisté z Asie

České Budějovice Budějovický Budvar očekává, že kvůli šířící se nákaze nového typu koronaviru mu klesne prodej v některých zahraničních restauracích. Nákaza ovlivnila i turistický ruch, například v Českých Budějovicích a Českém Krumlově ubylo v únoru meziročně asi pět procent turistů z Asie. ČTK to v úterý řekli PR manažerka Budvaru Markéta Ježková a ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

„Už teď víme, že poklesnou prodeje v on trade (v restauracích) na některých našich exportních trzích. Lidé v souvislosti s koronavirem méně cestují, chodí méně do hospod, méně se zapojují do veřejného života,“ uvedla Ježková. Budvar loni vyvezl do zahraničí téměř 70 procent z prodaného piva. Loni uvařil rekordních 1,679 milionu hektolitrů a tržby poprvé překonaly tři miliardy korun.



Do Itálie, která má nejvíce nakažených koronavirem v Evropě, vyvážejí i další jihočeské pivovary, jako třeboňský Regent nebo českobudějovický pivovar Samson, jenž patří do skupiny AB InBev. Ředitel Samsonu Daniel Dřevikovský v úterý sdělil, že kvůli koronaviru teď pivovar nezvažuje žádná zvláštní opatření ohledně exportu do Itálie a do Rakouska.

V Českých Budějovicích a Českém Krumlově, kam míří často turisté z Asie, jich v únoru meziročně ubylo asi o pět procent. „Skupiny ještě dojíždějí. Uvidíme, co to udělá s turisty z Evropy a jaký vliv to bude mít na cestování českých turistů: jestli zruší cesty do zahraničí, zůstanou v Česku a tím pádem nám ten výpadek nahradí,“ řekl Polášek.

V jižních Čechách se loni ubytovalo 1,788 milionu turistů, což bylo o 3,5 procenta více než v roce 2018. Téměř dvě třetiny hostů byly z Česka. Polovinu všech zahraničních hostů tvořili návštěvníci z Asie.

V Itálii podlehlo nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, sedm lidí, nakažených je skoro 300. Případ nahlásila i oblast Lazio, kde se nachází hlavní město Řím a kde se již dva lidé uzdravili. První případy nakažených v úterý oznámilo Rakousko.

Epidemie nového typu koronaviru propukla v Číně, Itálie je nejzasaženější evropskou zemí. Teď je na světě nakažených přes 79.000 lidí, drtivá většina v Číně. Na nákazu zemřelo už téměř 3000 lidí.

V ČR bylo na koronavirus testováno 86 lidí, všechny vzorky byly negativní. České nemocnice jsou na výskyt nákazy připraveny, zatím v ČR není, riziko ale existuje, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).