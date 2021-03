Covid srazil odbyt točeného piva, Češi mění sudy za plechovky. Nevratná ztráta, říkají pivovarníci

Praha Rok od prvního uzavření hospod se ukazuje, že sudové pivo a pivní kultura utrpěly nevratnou ztrátu.

Ještě před koronakrizí se Česko řadilo k zemím, kde pivní kultura a společenská konzumace v restauracích tvořila nemalou část celkové domácí spotřeby zlatavého moku. Od loňska už jsme na tom o poznání hůře. Covid a vládou uzavřené gastronomické provozy výrazně a velmi pravděpodobně napořád srazily odbyt točeného piva ze sudů a z tanků.

Z loni prodaných 1,4 miliardy litrů všech piv, což je meziroční propad o 14,4 procenta, klesl podíl piva konzumovaného v hospodách a v restauracích ze třetiny (přesně 35 procent) zřejmě až na pětinu. Podíl piva na čepu klesá dlouhodobě a pomalu, pandemie však propad urychlila. Cinkot sklenic a hlahol diskutujících hostů mizel loni z české gastronomie rychlostí blesku.

„Předcovidová situace se už těžko vrátí. Ani po rozvolnění všech zákazů a uzavření hospod,“ říká Tomáš Maier, který přednáší na České zemědělské univerzitě Praha ekonomiku pivovarnictví. Česko se podle něj dostává na úroveň zemí, ve kterých je podíl čepovaného piva velmi malý. Třeba v Německu tvoří 18 procent, v Rakousku 28 procent.

„Nerad bych se dožil srovnání s Amerikou, kde přes pípy proteče ročně jen nějakých osm nebo devět procent produkce a zbytek jsou piva v lahvích a v plechovkách,“ řekl Maier pro Lidovky.cz.

Pivovarnický svaz letos ještě neprezentoval souhrnné údaje pivovarů o loňském podílu sudového versus baleného piva. Dramatický pokles prodeje točeného ale dokládají například data agentury NielsenIQ, která loňský propad celkových tržeb za pivo v gastronomii vyčíslila na 36 procent. Zatímco prodeje baleného piva z regálů obchodů vzrostly o 5,7 procenta...

Místo do hospody k televizi

Pivo se víc než kdy v historii stává obyčejným zbožím, které si lidé nosí z obchodů a konzumují doma. U televize, v lepším případě s přáteli při grilování.



„Podíl 35 procent z roku 2019 se už nikdy nevrátí. Zůstane kolem těch 20 procent. Lidé si kvůli covidu rychleji zvykají na pohodlnější konzumaci doma. Minipivovary už na to reagují, investují do stáčecích linek na plechovky, a to i přesto, že se jedná o značnou investici, která zvyšuje náklady na výrobu,“ říká prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

Gastro podniky měly v uplynulém roce otevřeno 156 dní od května do října a pak ještě 15 dní v prosinci. „V obdobích, kdy mohly mít hospody a restaurace otevřeno, se prodej piva v nich výrazně zvýšil, přesto se nevrátil na čísla z předkoronavirového období,“ popisuje situaci Radek Fidra, manažer pro čepované pivo ve společnosti Pivovary Staropramen.

Covid během uplynulých 365 dní přispěl k uzavření 15 až 20 procent gastronomických zařízení z celkových zhruba 40 tisíc. O práci přišlo mnoho lidí. Na 25 minipivovarů zastavilo provoz plus tři průmyslové ze skupiny Pivovary Lobkowicz – Uherský Brod, Klášter a Vysoký Chlumec.

Ztráty, solidarita a e-shopy

„Covid nám kromě 25 minipivovarů vzal i 25 procent výstavu (pivní produkce – pozn. ed.) a veškeré iluze o této vládě,“ říká Šuráň. Plusem podle něj je, že malí výrobci poznali solidaritu ze strany svých zákazníků a rozšířili možnosti jiných forem prodeje, například přes e-shopy. Internetový prodej spustila s větším či menším úspěchem většina minipivovarů.



Tržby všech gastronomických podniků spadly podle odhadu společnosti Dotykačka oproti roku 2019 o 37 procent, tedy o 72 miliard korun. Podle Luboše Kastnera, který gastro obor zastřešuje v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, aktuálně hrozí konec každému čtvrtému zařízení.

„Víc než třetinový pokles hodnoty trhu v kombinaci s nejistými kompenzacemi a slabým nájezdem tržeb v roce 2021 způsobí odliv zhruba čtvrtiny provozovatelů a analogicky stejného počtu zaměstnanců. Pro záchranu odvětví je nyní zásadní, kdy dojde alespoň k částečnému rozvolnění a obnově provozu,“ dodal Kastner.