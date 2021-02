Lockdown srazil prodej alkoholu. Každý Čech průměrně vypil o 24 piv méně, jde o historicky největší propad

Praha Přestože různé průzkumy naznačují, že Češi v době pandemie víc než jindy holdovali alkoholu, data o skutečně prodaném množství za loňský rok a za celé Česko svědčí o opaku. Nákupy celkově za obchody plus restaurace meziročně klesly. Jak moc, záleží na druhu nápoje.

Největší propad zažili prodejci piva. Podle nejnovějších dat Generálního ředitelství cel o množství uvedeném do prodeje (a tedy zaplacené spotřební dani) klesla za loňský rok tuzemská spotřeba o 14,4 procenta na 1,37 miliardy litrů.

V přepočtu to znamená, že se spotřeba na hlavu propadla z předloňských 142 na 130 litrů. Jinými slovy – na každého obyvatele včetně kojenců připadlo loni o 24 půllitrových piv méně. Česko nikdy takový pokles z roku na rok nezažilo. Dosavadní rekordní poklesy zaznamenaly krizové roky 2009 a 2010, kdy domácí trh spadl o šest, respektive o necelých devět procent.



Vývoj prodeje vyhodnocuje i agentura Nielsen IQ, z jejíž analýzy vyplývá, že množství prodaného piva z regálů obchodů vzrostlo loni oproti 2019 o 5,7 procenta, ale v gastronomii se propadlo o 35 procent. Nárůst odbytu lahvového a piva v plechovkách a PET lahvích tedy zdaleka nedokázal nahradit výpadek v gastronomii.

„Jarní měsíce a konec roku byly v podstatě ve znamení odbytu jen v řetězcích. Gastronomie dostala těžkou ránu. Z výrobců utrpěly největší újmu minipivovary, mnohé už úplně skončily,“ komentuje dopad na producenty ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Pivovarům tentokrát nepomohl ani do loňska vytrvale rostoucí export. Vývoz piva loni klesl (nejspíš vlivem uzavření restaurací v zahraničí) o sedm procent. Podle Tomáše Maiera, který přednáší na České zemědělské univerzitě Praha ekonomiku pivovarnictví, vypadaly původní prognózy ještě horší, než jak to loni nakonec dopadlo. „Kdyby přišel covid před deseti lety, dopadl by pivovarnický obor mnohem hůř, protože podíl gastronomie na celkovém objemu spotřeby klesá, před lety byl vyšší než současný zhruba třetinový,“ uvedl Maier.

Vínu pomohly sekty

Pomyslným vítězem, nebo přesněji spíš nejméně postiženým koronavirového roku v oboru alkoholu se stali vyznavači vína (bez rozdílu zda levného krabicového, nebo drahého). V utrácení polevili jen částečně, prodeje vína v obchodech, které zmírnily výpadky v gastronomii, dokonce vzrostly víc než u lihovin a piva. U vína Nielsen nemá údaje o poklesu v barech, vinárnách a restauracích, ale v maloobchodních prodejnách uvádí nárůst utracených peněz (při zhruba stejných cenách) o 14 procent oproti roku 2019.

Jak naznačují i výsledky největšího vinařského uskupení u nás – Bohemia Sektu –, prodeje v obchodech dokázaly pokles spotřeby vína v gastronomii vynahradit, ovšem v tomto případě jen díky většímu zájmu lidí o „bublinky“. Bohemia Sekt v souhrnu prodal v loňském roce bezmála 30 milionů lahví sektů, perlivých vín, šumivých nápojů a tichých vín.

To v součtu představuje meziroční nárůst o dvě procenta. Z toho staroplzenecká společnost prodala přes 19 milionů lahví šumivých a perlivých vín a šumivých nápojů, což je meziroční nárůst o sedm procent. Co se týče ale jejího portfolia tichých vín, zaznamenala vlivem propadu v gastronomii celkový pokles o šest procent – s výjimkou například rostoucí značky Habánské sklepy.

„Čelíme propadům způsobeným uzavřením gastronomie a s ní spojeného zásahu prodejního kanálu velkoobchodů. Pozitivně nás však překvapil všeobecný nárůst maloobchodního trhu v kategorii sektů, díky němuž se podařilo zmíněné propady vyrovnat,“ uvedl ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek.

Lihoviny v minusu

Zato tvrdý alkohol měl citelně horší rok. Celkový odbyt rozlévaných i lahvových lihovin byl podle Nielsena meziročně o 2,4 milionu litrů či o 4,3 procenta nižší než v roce 2019, kdy celková spotřeba dosahovala necelých 56 milionů litrů. Odbyt tvrdého alkoholu v gastronomii loni klesl o 43 procent, v obchodech vzrostl o šest procent.

To vše ovšem bez započítání propadu prodeje na ruzyňském letišti nebo v loni dočasně pro nákupní turistiku uzavřeném příhraničí s Německem a s Rakouskem, které mívá v „necovidové“ situaci až třetinový podíl na republikovém odbytu alkoholu. Skutečná loňská spotřeba bude tedy ještě o něco nižší. Unie výrobců a dovozců lihovin na základě dat celní správy a vyměřené spotřební daně odhaduje, že celkově lidé v loňském roce nakoupili o 15 až 20 procent méně.

I tradičně nejsilnější prosinec byl pro likérníky ve srovnání s prosincem 2019 o 12 procent slabší. „Většina firem kvůli pandemii zrušila předvánoční večírky, restaurace navíc byly otevřené asi jen 14 dní a také hned po vánočních svátcích došlo ke zpřísnění opatření, takže i Silvestra Češi trávili komorněji než obvykle. V neposlední řadě se do poklesu prodejů promítl také odliv zahraničních turistů,“ vysvětlil výkonný ředitel unie Vladimír Darebník.