Maier: Pivní revoluce U Fleků, k tmavému i světlé

PRAHA Vyhlášený pražský pivovar po 177 letech už nevaří jen tmavou třináctku. Světlý ležák je senzoricky čisté pivo, má naději se stát legendou jako stávající tmavé, píše Tomáš Maier z České zemědělské univerzity v Praze.

Pivovar U Fleků bezesporu patří mezi ozdobu českého (mini)pivovarského průmyslu a za léta své více než pětisetleté historie se stal skutečnou legendou.

Lze poněkud zjednodušeně uvést, že ve středověku a raném novověku právo vařit a zejména prodávat pivo bylo vázáno ke konkrétnímu měšťanskému právovárečnému domu, jednalo se o takzvané propinační právo. Šlo o jakýsi typ monopolu a jeho definitivním zrušením v roce 1869 došlo ke vzniku nových kapitálově silných pivovarů.

Z desítek zbyl jediný

Ty pak začaly původní právovárečné doby neskutečným způsobem konkurenčně válcovat a původní staré pivovárky začaly padat jeden po druhém. Zatímco v uvedeném roce na území tehdejší Prahy bylo několik desítek takovýchto malých pivovárků, na začátku padesátých let to už byl jediný – pivovar U Fleků.



Ten už tehdy byl velice proslavený svým tmavým ležákem vařeným na bavorský způsob, s jehož vařením započal v roce 1843 legendární sládek Friedrich Pštross a pouze toto jedno pivo se zde vařilo předlouhých 177 let až do dnešního roku. Do té doby se zde vařily různé typy svrchně kvašeného piva, pravděpodobně se jednalo i o pšeničná piva.

Již několik posledních let majitelé a současný sládek Michael Adamík přemýšleli o inovaci, zvažovala se různá pro a proti. V dnešní době každý (mini)pivovar inovuje, nicméně proti tomuto velice stojí lpění na tradicích, které U Fleků vždy byly ctěny.

Koronavirové vidle

Nicméně do těchto možná až trochu sentimentálních debat hodil definitivně vidle korona virus. Zahraniční turisté, na kterých pivovar U Fleků vždy ekonomicky stavěl, prakticky vymizeli a česká klientela přece jen preferuje svůj český ležák.



Tak světlo světa spatřila nová flekovská světlá třináctka, chmelená pouze žateckým chmelem. Slavnostní narážení proběhlo v pátek 25. září pod dikcí Dalibora Gondíka, přítomen byl i milovník zdejšího piva Antonín Panenka.

Tomáš Maier působí na Katedře ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde přednáší Ekonomiku pivovarského průmyslu.

Pivo bylo rovněž uvařeno na počest stoletého výročí konsolidace zdejšího pivovaru, kdy Václav Brtník odkoupil zbývající majetkové podíly v celém objektu. Ostatně v držení rodiny Brtníků vyjma komunistické éry je pivovar dodnes, samotný současný sládek je potomkem Václava Brtníka.

Senzoricky naprosto čisté...

Nové pivo mělo obrovský úspěch, senzoricky naprosto čisté, což zcela kontrastuje s tím, že mladina na jeho výrobu byla chlazena na takzvaných štokách, které jako jediné u nás používá právě flekovský pivovar, kdy je nebezpečí kontaminace hodně vysoké. Snad jen pivo by si ve sklepě mohlo ještě o týden déle poležet, aby se chuť ještě více zakulatila.



Nezbývá tak než zdejšímu novému pivu popřát, aby se jednou stalo stejnou legendou jako stávající tmavé flekovské.

Parametry piva:





Kategorie piva: Světlý ležák



Zákonná kategorie: Silné pivo

Použité slady: Plzeňský a mnichovský

Použitý chmel: Žatecký poloraný červeňák

Hořkost: 43 IBU

Stupňovitost: cca 13,5 %

Obsah alkoholu: cca 4,9

Barva: 14 EBC