Odhodlali se a uvařili si pivo sami doma, díl první

Někde mají špinavé trubky, jinde zase pivo silně podchlazují a v další hospodě do něj vhánějí zbytečně moc bublinek. Anebo jim prostě klasický český ležák není dost dobrý. I to jsou důvody, proč stále přibývá českých mužů, kteří se vrhli na domácí vaření piva. V době cenově dostupných setů se takovým sládkem-homebrewařem může stát každý.

Při přípravě oběda se v kuchyni udělá větší nepořádek. Takže když si chtěl Michal Večeřa z Brna připravit doma na sporáku první várku vlastního piva, nikdo z rodiny prý neprotestoval. “Můj nápad dokonce přijali s nadšením, které umocnilo ochutnání výsledného produktu,“ dodává sládek amatér s úsměvem. Proč se Michal Večeřa do domácího vaření pivo pustil? Důvody jsou prý jednoduché - zalíbilo se mu, že suroviny použitelné pro domácí vaření nejsou umělé náhražky.

“Hlavním impulzem bylo zjištění, že při domácí výrobě piva z takzvaného mladinového koncentrátu probíhá kvašení přirozeným způsobem,“ vybavuje si. “Když jsem se přesvědčil, že nejde o ́instantní pivo‘, řekl jsem si, že to stojí za vyzkoušení. Ze složité výroby zůstává v domácích podmínkách pouze kvašení,“ pokračuje jedním dechem s tím, že podobným způsobem si vlastně řada českých kutilů připravuje i jiné kvašené nápoje.

Michal Večeřa v jednom z mnoha internetových obchodů koupil mikropivovar a mohlo se začít. Ve specializované prodejně si sehnal mladinový koncentrát, ten zředil vodou, promíchal, přidal kvasnice a přemístil do chladné místnosti s vhodnou teplotou ke kvašení. “Nachystání jedné várky před kvašením trvá zhruba hodinu. Připraví se přitom 23 litrů mladiny, ve výsledku pak stáčímvětšinou 45 piv,“ popisuje dnes už ostřílený sládek.

Žádné speciální vzdělání Michal Večeřa nepotřeboval, stačilo mu to, co si přečetl na webu výrobce surovin a z několika knížek. Investice do potřebného vybavení byla minimální. Vešel se do tří tisíc korun. “Za vybavení pro výrobu piva jsem zaplatil přibližně 1700 korun, z toho 1150 Kč za výrobní zařízení, 350 Kč za zátkovač, zbytek jsou lahve a uzávěry. Náklady na suroviny na jednotlivé várky se podle typu připravovaného piva pohybovaly mezi 400 a 600 Kč,“ vypočítává.

