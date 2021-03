‚Svět se zbláznil...‘ Bernardova reklama dojímá. A může tedy zabrat

Humpolec/Praha Humpolecký pivovar odložil provokace a satiru. V televizi a na sociálních sítích uvedl reklamu, která reaguje na deprese a smutek, termíny hojně spojované se současnou dobou.

Reklamy na pivo se míhají obrazovkami stejně závratnou rychlostí a počtem, jako ty na nové značky aut, vložky, případně na banku, kterou můžete mít rádi. Koronavirus s tím příliš nezamíchal. Do obýváků z obrazovek vstupovaly nebo dál vstupují rozesmáté partičky, konzumující ten jediný správný mok, nutí nás vybírat královsky, opěvují ekologické etikety, um českých ručiček nebo nás přesvědčují, že vždycky držíme spolu.

Humpolecký Bernard na to šel roky jinak a úplně jinak na to jde i v nejnovější reklamě, v níž oprášil roky odložený slogan „Svět se zbláznil...“. V podstatě jako jediný reaguje na dobu covidovou a v nestandardně minutu a půl dlouhém černobílém televizním spotu na to jde tvrdě přes city. Depresí či smutkem strádající lidé se obejmou a znovu ožijí. O pivu nikde ani zmínka s výjimkou loga pivovaru na úplném konci.

Připadá mi, že svět úplně zešílel

S námětem a scénářem přišel režisér a herec Jiří Mádl a v Humpolci mu hned dali volnou ruku. „Svět se zbláznil mockrát i dřív a my na to ukazovali a dělali si z toho srandu. Jenže teď mi připadá, že svět úplně zešílel. Nejen kvůli covidu, ale včetně toho, jak sociální sítě rozdělují lidi, mezi názorovými bublinami roste nenávist, do toho ty absurdity, které sem chodí ze Západu. Na to vše my říkáme – jen spolu to zvládneme. Chceme dodat lidem sílu a pozitivní myšlení,“ popsal záměr Stanislav Bernard, spolumajitel pivovaru.

Sám je příkladem úspěšného podnikatele. Nejen díky tomu, že vybudoval prakticky z nuly prosperující a oceňovaný pivovar, který dokázal na české poměry i originálně zviditelnit, ale pomohl i celému odvětví. Zejména minipivovarům, které jen díky jeho legislativnímu návrhu z devadesátých let mohou dnes využívat snížené sazby spotřební daně.

Bernard je ale také aktivista, kterého nenechávají v klidu různé podivnosti až absurdnosti světa. Ať už je šíří oficiální sdělovací prostředky, nebo různá alternativní média. Na sociálních sítích spekuluje o možných podvodech při volbě prezidenta USA či si střílí ze zastánců mnoha druhů pohlaví lidské rasy.

K nadšení početné fanouškovské základny umí spojit to, co jej na dění kolem zaujme (včetně třeba zesměšnění kampaně #MeToo), se zviditelněním vlastní značky. Roky tak sázel především v billboardové prezentaci na jistou formu provokace.

Satira počká, je třeba dodat naději

Mnozí si vybaví první „Svět se zbláznil, držte se...“ v roce 2004 s tehdejší falešně zpívající „hvězdou“ SuperStar Aničkou Dajdou. Nebo v rouškách se líbající snoubence a na pozadí visící portrét čínského papaláše v době šíření nákazy SARS.

Na kauzu policejních odposlechů zas pivovar reagoval billboardem s policistou, naslouchajícím přes hrnek na zdi. Českou realitu pak zpodobnil na billboardu s urostlým chlapíkem, který za chůze pije z lahve a drží partnerku, táhnoucí v jedné ruce basu plnou piv.

Pravda, pak přišla i doba nepolitické prezentace, třeba ve stylu piva jako šperku na nahém ženském těle, Bernarda s holou (čistou) hlavou nebo ve stylu černocha, a také provokativní pin-upky, za něž si pivovar vysloužil mezi ochránci morálky ocenění v dnes už zaniklé anketě Sexistické prasátečko.

Koncept se sloganem „Svět se zbláznil...“ měl od roku 2017 pauzu. Tehdy posledním dílem bylo vyobrazení ježibaby z Mrazíka jako reakce na kampaň #MeToo. Nyní pivovar změnil jen písmeno a z „držte se“ udělal „držme se“. Nejnovější reklamní počin teď ale volí místo satiry sázku na city. A Bernardovo šíření naděje úspěšně zabírá, soudě podle záplavy prvních ohlasů na sociálních sítích.