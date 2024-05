Co se to děje s naším počasím? Průvodce všemi extrémními jevy, které byste měli znát

Doporučujeme

Letošní duben nás teplotami nad 25 °C donutil sáhnout po letním oblečení – a vzápětí nás mrazy a chumelenicemi opět navlékl do zimních bund. Počasí hýří extrémy v zimě v létě. Vedra se střídají s mrazy, sucha s povodněmi. Čelíme ničivým vichrům a devastujícím požárům. Co se to děje s počasím?