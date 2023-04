Do pomlázky se zaplétaly stuhy a na Velikonoční pondělí jimi chlapci šlehali děvčata. Děvčata se vyšlehání neobávala, dobře věděla, že aby byla po celý rok zdravá a veselá, je potřeba tento zvyk podstoupit. I dnes by každý správný muž měl umět vyrobit vlastní pomlázku. Obstarat proutky a uplést pořádnou pomlázku vyžaduje zručnost při práci s nožem, ale i sílu a čas.

Budete potřebovat:

vrbové proutky

nůž

provázek

Klasická pomlázka se plete z osmi proutků (plus dvou slabších na začátek a zakončení). Před tím je ideální namočit je na chvíli do (nejlépe vlažné) vody, aby byly při pletení pružnější.

Svazek proutků vezměte do ruky a začněte jej omotávat jedním z tenkých proutků, a to tak, že jej položíte protisměrně mezi ostatní proutky, ty začnete omotávat a pevně utahovat. Když dokončíte omotávání madla, konec zapletete mezi ostatní proutky a uříznete. Pak si rozdělte proutky po čtyřech do dvou částí a položte je naplocho. Vezměte z levé části krajní proutek, položte ho směrem dolů mezi druhý a třetí na pravé straně a spodem jej vraťte do jeho původní, levé části, do středové polohy.

Totéž pak udělejte na druhé straně, ale přesně zrcadlově. A takto budete pokračovat až do konce, nezapomeňte pořádně utahovat. Na konci pomlázky nechte místo na uvázání, tentokrát druhým tenkým proutkem. Opět ho na pomlázku navazujte co nejpevněji a konec zastrčte mezi proutky. Pak už stačí jen navázat stužky a je to.

Text pochází z knihy Tradinář – Rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů, vydalo nakladatelství Smart Press.