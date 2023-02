Jedna z nejhorších bolestí. Při porodu pomůže blízká osoba i masáž, říká lékařka

Lidovky.cz: Co při porodu bolí? Proč ho doprovázejí tak velké bolesti?

V první době porodní pramení bolest z děložních kontrakcí, tedy ze stahů svaloviny, které jsou velmi bolestivé. Ve druhé době porodní, kdy jsou porodní cesty již otevřené a dochází k vypuzování plodu, tedy k porodu jako takovému, se přidává bolest, kdy hlavička tlačí na pánevní dno. Projevuje se to jako tlak v oblasti konečníku a pánevního dna, kdy se napíná hráz. A to je vnímáno také bolestivě.

Lidovky.cz: Každá žena ale vnímá porodní bolesti trošku jinak, že.

Ano, určitě. Každá žena má vnímání bolesti a práh bolestivosti nastaven trochu jinak. Záleží na etniku, věku, na tom, zda rodí poprvé či poněkolikáté, ale i na její psychice, protože psychika se do vnímání porodu promítá velmi výrazně.