Všude jsme špehováni. Můžeme s tím vůbec něco dělat?

Nedávno jsem byl u mého zubaře. Objednal jsem se, aby se mně preventivně jako každý rok podíval na zoubky. Myslím, že jsem k nim zodpovědný, čistím si je kartáčkem tam a sem a zpět 2x denně. Ale přece jenom, prevence je prevence, což? Pan zubař neodhalil při vniknutí do mého chřtánu žádný větší dentální malér a pochválil mě dokonce, že se zoubkům celkem věnuji a mohu tak vyjevovat světu můj zářný úsměv. Nicméně mně doporučil, abych si je přestal čistit klasickým kartáčkem, ale pořídil si elektrický, který údajně efektivněji zoubky vyčistí a navíc způsobí, že se tak určitě dožiju úctyhodného věku minimálně 109 let. No kurňa, neber to!

Než jsem přišel domů, tak jsem na elektrický kartáček samozřejmě zapomněl. Ale kdo nezapomněl, tak to byl internet. Přes něj mně připutovala večer emailem reklamní nabídka na zakoupení elektrického zubního kartáčku. Počkat! Jak je to možné? Se zubařem jsem o kartáčku mluvil odpoledne při návštěvě v jeho ordinaci, nikomu jinému jsem se o tom nesvěřoval a ani zubař nikam nepsal a nikoho jiného o kartáčku pro mě neinformoval. Nebo že by to byla náhoda? Každý z nás je přece denně bombardován na internetu spoustou reklam, tak možná se není co divit, že se tam holt objevil i ten kartáček. Jenže já na takové náhody nevěřím. Zvláště v této šílené digitální době.

Takže jediné vysvětlení spočívá v tom, že mě někdo sledoval a já o tom nevěděl. A jsme u toho kruciálního, co se odehrává v naší civilizaci, krucinál. SLEDOVANOST ! To je onen fenomén. Všichni jsme sledováni. Spíše bych řekl, že jsme špehováni. A to nejen kamerami ve veřejném prostoru (na to jsme si už zvykli a víme o tom), ale zřejmě už i v privátních prostorách, ať je to doma, v ordinaci nebo v hotelu.

A co na to říká právo? Přece máme ústavní právo na soukromí! Nechci teď právnicky rozebírat, co všechno právo na soukromí obsahuje. Jenom zopakuji to nejzásadnější: primární funkcí tohoto základního ústavního práva je zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci člověka a garance jeho práva rozhodovat svobodně o sobě samém. Jedním z jeho aspektů je mimo jiné právo na tzv. informační sebeurčení, které však nejvíce čelí dopadům současného dynamického technologického vývoje ve společnosti. Zde je bohužel velké riziko intenzivních zásahů do soukromí člověka.

Nu dobrá. V zásadě je věcí každého, co a v jakém rozsahu ze své soukromé sféry uvolní jako informaci pro okolní svět. Jenže toto není bezbřehé. Do této soukromé sféry lze za určitých podmínek vstupovat, neboť se v ní mohou vyskytovat fakta, která mohou být předmětem tzv. oprávněného veřejného zájmu (například veřejný pořádek a bezpečnost). Co však je v dnešní době evidentní, to je zjevné ohrožení a postupující „rozmělnění“ konceptu soukromí v tzv. kyberprostoru, v prostředí elektronických komunikačních nástrojů, internetu a sociálních sítí. Dnešní dobu můžeme jasnozřivě označit za tzv. dobu internetovou, kdy se internet stal fenoménem, jenž pronikl do veškerých zákoutí lidského života a bez něhož si lze dnes jen stěží představit fungování společnosti. Je to doba propojení všude a všeho.

V kyberprostoru se veřejným (tj. dostupným či dohledatelným na internetu) se stává téměř vše, tedy i to, co by člověk o sobě sám nikdy za jiných okolností jinému nesdělil a dobrovolně nezveřejnil. Prostě se stírá hranice mezi soukromým a veřejným prostorem. Dnes už víme, že na každého z nás je na internetu veden tzv. digitální spis, kde jsou shromážděna veškerá data s informacemi o nás, s naším souhlasem a vědomím či bez nich. Sledování je totiž v samotné DNA internetu.

Čtenáři, teď chvíli počkej. Musím s odskočit…jinými slovy: jdu na záchod. Nu, to není nic originálního. Každý z nás (myslím tím člověčenstvo) tam denně zavítá, a to i několikrát. Ten záchodeček každý z nás vnímá jako výsostně soukromý prostor, kde chceme být při „výkonu“ sami a tak realizovali naše ústavní právo na soukromí. Jenže dneska už fuck nemůžete věřit tomu, že nejste i tam sledováni. Myslím si, že není daleko doba, kdy poté, co zjistíte, že vám dochází na záchodě toaletní papír, tak se po návratu z uvedeného „výkonu“ kouknete na internet a ejhle: už tam na vás zírá reklama na zakoupení jemného toaletního papíru, třeba i s obrázky na něm. Už vám nepomůže ani GDPR, ani ústavní soud.