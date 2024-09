Poslední volby přinesly skvělou zprávu. Vše nám bude vráceno, co je fialové

Tak už to máme zaplať pánbůh za sebou. Co? Přece ty volby minulý týden! Už se na to nedalo fakt dívat či poslouchat. Většinou kecy v kleci. Ale na druhou stranu zase musím připustit, že aspoň máme ty kecy v kleci v rámci té naší démo-krácie. Jsou totiž holt státy, kde mají sice většinou ty klece, ale zase v nich máte zakázáno si něco vůbec kecnout. Prostě klec jako basa. A basta.

Něco mi však z těch našich voleb přece jen uvízlo v makovici a dokonce se mi o tom i zdálo. A to už je vážné. O co jde? No přece ten reklamní slogan alias slib hnutí ANO, že „budou vracet vše, co nám Fialova vláda vzala.“ Trochu jsem před volbami cestoval autem a musím potvrdit, že podél silnice neustále na mě štěkaly billboardy (s vyceněnými zuby aktérů hnutí – pardon: tak tedy s úsměvy) s tímto příslibem. A zřejmě se jim podařilo proniknout do mého mozku tak, že jsem začal o tomto sloganu více přemýšlet, až mě cosi napadlo….

Jářku. Sice nejsem příznivec výše uvedeného politického hnutí a nehnutí, neb se cítím ideologicky spíše jako typický pražský kavárenský povaleč, nicméně moje mozkové neuronové synapse začaly tvrdě makat a ejhle - vyjevily mně úžasnou a vlastně velmi pozitivní myšlenku. I kdyby se těm ANOákům přece jen podařilo příští rok dostat se k vládnímu kormidlu, tak já a mnoho dalších lidiček této země můžeme přece očekávat, že dostaneme zpět, co ta fialová vláda nám dosud vzala. I zaradoval jsem se sobecky. Nakonec jsem už tzv. „prase“ (totiž pracující senior), takže mohu ještě pro futuro slušně zbohatnout.

Láry fáry, může někdo poznamenat. Takových slibů zde už bylo! „Sliby se slibují, blázni se radují“. Nu, jest to sice také pravda, avšak já bych to nevzdal, až nastane ten správný čas (kairos). Považte! Jednak mně nyní „zfialověl“ důchod, což znamená, že v den brannosti každý měsíc je mi vyplácena při této vládě mnohem menší částka, než jak slibují všem důchodcům ANOáci. Přec to říkají: vrátíme vám vše, co vám Fialova vláda vzala! Tak jaképak vytáčky. Slib je slib. Budu čekat, že mně zpětně (tedy retroaktivně – heč, aby to zněla od právníka trochu více odborně fundovaně) vyplatí další důchodcovské money, kdy jsem musel poslední tři roky trpět a fialovět.

A to není všechno. Protože jsem to prase, tak musím státu jako pracant odvádět i daně z příjmů, které jsou také vyšší, než ANOáci slibují, že budou. A to budu chtít také zpět. Slib ANO zní jasně: vrátíme vám vše, co Vám Fialova vláda vzala! A není důležité, zda to „vzala“ formálně v souladu se současnými zákony či protizákonně. Prostě vzala a basta!

Doporučuji ANOákům, aby svůj volební slib vzali skutečně vážně. Samozřejmě, v naší euroatlantické civilizaci od jejích počátků se to sliby jen hemží. A většina z nich nakonec nedopadla dobře. Ale hnutí ANO by si mělo uvědomit, že už v hodně dávných dobách je o hnutí ANO zmínka. Předpokládám, že ještě tak nějak vnímá jako zdroj své politické aktivity židovsko-křesťanské civilizační hodnoty, takže nezavrhne a nepošpiní myšlenky obsažené v biblických textech, jako například tyto verše svatého Jakuba, jednoho z učedníků Ježíše Krista : Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ANO‘ ať je vždy ‚ANO‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu. (Jakub 5,12).

To koukáte, co? Je to jasné. ANO je ano a ano je ANO. Už svatý Jakub na vás a za vás myslel. A pokud byste si chtěli ještě více posílit svoji víru, tak se pořádně obujte a hybaj na svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela, kde s ním v kostele sv. Jakuba si můžete popovídat o slibech a jejich plnění.

Jinak pokud byste se chtěli vyhnout splnění vašeho předvolebního slibu, tak vás čeká – jak praví sv. Jakub – soud. Žaloba by se opírala o výše citovaný pří-slib hnutí ANO, že nám vrátí vše, co nám Fialova vláda vzala. Už jsem to promyslel. Byla by to tzv. hromadná žaloba, takže tímto vyzývám ostatní lidičky, kteří cítí, že když jim Fiala něco vzal, ať se přidají. Tak bacha, je to celkem jasné. A nemyslete si, že ze slibu lze jednoduše utéci. Už i náš občanský zákoník na to pamatuje a z některých jeho aktuálních ustanovení lze dovodit nárok-právo na splnění slibu. A pokud české soudy se s tím budou nějak patlat, tak to poženeme až třeba do Štrasburku a pokud ani tam bychom neuspěli, tak valíme do nebes, kde je dle bible také soudní instance. A ta může být fakt Posledním soudem.

A co na závěr? Stačí jen snad připomenout Friedricha Nietscheho, že velké věci přicházejí na holubičích nožkách.